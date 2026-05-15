El Poder Judicial declaró fundada la excepción de improcedencia de acción a favor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con lo que dio por concluidos los procesos por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir que enfrentó el exmandatario en el caso Westfield.

El juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso el sobreseimiento definitivo de estas causas.

El magistrado sustentó su fallo en la falta de elementos que prueben una dificultad para identificar el origen del dinero. La resolución indica que los fondos cuestionados transitaron por el sistema financiero formal a través de bancos internacionales. Por ello, el rastro de los activos permaneció siempre bajo control de las autoridades bancarias y resultó rastreable.

Poder Judicial archiva delitos de lavado de activos contra PPK por caso Westfield.

El caso involucró presuntos aportes de la empresa Odebrecht por 300 mil dólares para la campaña presidencial del año 2011. Según la tesis fiscal, estos montos provinieron de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña y fueron trasferidos a través de la empresa Westfield Capital. La defensa técnica del peticionante invocó la atipicidad de los hechos durante la audiencia respectiva para detener la acción penal.

#Importante El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la excepción de improcedencia de acción presentada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y ordenó el sobreseimiento del proceso por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. pic.twitter.com/BtSn7pohVV — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) May 15, 2026

Respecto al delito de asociación ilícita para delinquir, el juzgado aplicó el principio de igualdad de trato. Concepción Carhuancho varió su criterio previo tras evaluar una resolución de la Corte Suprema sobre la ciudadana Susana De La Puente. La instancia superior ordenó el archivo definitivo de la investigación contra la exembajadora por hechos similares a los de Kuczynski.

El juez reconoció que anteriormente rechazó pedidos similares de otros investigados en este expediente. No obstante, las líneas jurisprudenciales fijadas por la Corte Suprema motivaron este cambio de postura y priorizó la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones en la administración de justicia nacional.

El Ministerio Público había pedido 35 años de prisión contra Kuczynski por estos cargos.