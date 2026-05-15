Resumen

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Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República. Foto: GEC / Alessandro Currarino
Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República. Foto: GEC / Alessandro Currarino
Por Redacción EC

El Poder Judicial declaró fundada la excepción de improcedencia de acción a favor de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con lo que dio por concluidos los procesos por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir que enfrentó el exmandatario en el caso Westfield.

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