Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es procesado por lavado de activos en el caso de los aportes a su campaña electoral de 2016. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

La Tercera Sala Penal Nacional confirmó la resolución que impuso al expresidente , quien es investigado por el delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.

Además, exhorta al Ministerio Público a agilizar el proceso y a reportar cada dos meses sobre el avance de la investigación.

Héctor Villalobos

Como se recuerda, el pasado 8 de junio el Poder Judicial impedimento de salida del país por 18 meses contra el exmandatario, a raíz de un intento de viaje a Estados Unidos detectado por las autoridades un día antes.

La medida fue adoptada a pedido del fiscal provincial Carlos Puma Quispe, de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, que advirtió un riesgo inminente de fuga.

El exmandatario fue detenido por una alerta migratoria activa, lo que impidió su salida del país. Inicialmente, la audiencia para evaluar el pedido fiscal estaba programada para el 10 de junio.

PPK es investigado por presunto lavado de activos, asociación ilícita, falsa declaración y fraude procesal en el marco del caso de los aportes irregulares a su partido, Peruanos por el Kambio, durante la campaña electoral del 2016.

Según la tesis del Ministerio Público, Kuczynski habría liderado una organización criminal que recibió fondos no declarados, entre ellos US$ 100 mil de la empresa CASA, integrante del denominado “Club de la Construcción”. Dicho monto no fue registrado ni informado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A fines de mayo, la jueza Salcedo había accedido a levantar la comparecencia con restricciones que pesaba sobre el expresidente y le impuso una comparecencia simple, lo que inicialmente permitió su libre desplazamiento.

Sin embargo, tras el reciente intento de viaje, se consideró que existe un nuevo peligro procesal, razón por la cual el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó la medida restrictiva.

