La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, consideró que la decisión aprobada sobre la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial es “inamovible” y no se puede revertir.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que los tres magistrados que se retiraron de la sesión donde se abordó la demanda presentada por el Parlamento, y que estaban a favor de declararla fundada, deberán entregar sus votos singulares.

“No (se puede revertir esta decisión), es inamovible. Habrá una reunión para que los hechos que ahorita no están claros para ellos, por lo que estaban conectados virtualmente, se los podamos explicar, pero volver sobre una votación ya no porque ya fue votado el caso”, expresó.

“Los cuatro votos son inamovibles, lo que nos falta completar son los votos de ellos tres, que decidieron no votar en ese momento, pero eso no cambia el sentido de la votación”, agregó.

Pacheco Zerga recordó que lo que se pretendía desde el Congreso es que no se podían presentar acciones de amparo’ ante el Poder Judicial y dijo que de ser así, sería más una “especie de tiranía” porque el Parlamento no puede ser juez y parte.

“Somos defensores de esa autonomía del Congreso, que puede ejercer sus facultades exclusivas y excluyentes, pero le recordamos que al hacerlo tiene que respetar los derechos fundamentales de las personas que sean involucradas por sus decisiones”, subrayó.

Descarta conflictos

Consultada sobre las diferencias en el seno del TC por este tema, Pacheco explicó que los siete integrantes del pleno debatieron la ponencia del magistrado Pedro Hernández y pese a que no había manera de conciliar posturas, lo que correspondía era someterlo a votación.

“Yo dije: ‘Bueno, pasamos a votación’, le pedí el voto al doctor Hernández, pero creo que él estaba un poco mortificado por lo que venía ocurriendo, no me escuchó, cogió sus cosas y se marchó”, manifestó.

“Los demás al ver que salía el doctor Hernández, se desconcertaron, empezaron a hablar. Después he escuchado al doctor (Gustavo) Gutiérrez (Ticse) diciendo que la votación fue en la tarde, no, fue en ese momento. Yo ni grito, ni uso megáfono. Yo había dicho: ‘empezamos a votar’ y por lo visto no escucharon”, añadió.

En ese sentido, Luz Pacheco negó que el TC esté dividido y atribuyó lo ocurrido a un “malentendido” debido a la dificultad de la comunicación por haber estado conectados vía Zoom, pero se mostró confiada en que en la próxima reunión volverán al “entendimiento” y el tema de la demanda competencial quedará zanjado.

“Si pasan muchos días y no pasa nada, probablemente –esa sería mi posición- publicaremos los 4 votos que ya están y como se necesitan 5 para cambiar de postura y no los hay, con eso la ciudadanía podrá estar tranquila, espero”, sentenció.