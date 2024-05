El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Sahuanay, aseguró que los juicios contra los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ambos involucrados en el caso Lava Jato, terminarán este año.

“Hay algunas variables que quizá no podemos controlar. Puede ser entre mese más o meses menos, pero lo concreto es que esos dos juicios terminan este año”, aseguró ante la prensa este viernes.

#ENVIVO



Octavio Sahuanay, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada: Juicios de Ollanta Humala y de Alejandro Toledo terminan este año



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/ADOi39zfVb — Canal N (@canalN_) May 17, 2024

Sahuanay, quien participó en el inicio de la Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga, precisó que con sus declaraciones no está hablando sobre un resultado específico en estos casos. “Que no se diga que el presidente dijo que se va a condenar. No he dicho que se va a condenar, simplemente que los juicios van a terminar”, específico.

El magistrado explicó que no se puede dar una fecha específica porque hay pruebas periciales que están tomando tiempo en realizarse y que hay recursos que también son parte de los juicios, lo que puede retrasar la labor del Poder Judicial.

Sobre la asignación de juzgados exclusivos para casos Lava Jato-Odebrecht, detalló que en la @csnjpeOficial ya hay 8 casos en juicio y 12 en la fase previa (control de acusación). Con esas cifras, estarían abiertos a la creación, ante un nuevo pedido de fiscalía y procuraduría pic.twitter.com/BruDWqqNeT — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) May 17, 2024

“Pero los mismos jueces, por su propia expertise, han hecho un cálculo y han dicho que definitivamente esos dos casos, del expresidente Alejandro Toledo, como el caso de Ollanta Humala, van a terminar”, indicó.

César Sahuanay recordó que, en el caso del expresidente Toledo cuyo juicio oral inició recientemente luego de su extradición, se están tomando acciones para agilizar el proceso con traslados de los jueces a cargo al penal de Barbadillo.

“Confirmamos, pero decir una fecha exacta no lo podríamos decir por los vaivenes de la actividad probatoria”, indicó.

Asimismo, aseguró que también los juicios que se encuentran en etapa intermedia, luego de haber recibido las denuncias penales correspondientes por el caso Lava Jato, estarán concluyendo esta fase en el 2024.

“Todos los casos en etapa intermedia van a concluir este año”, estimó al recordar que eso fue lo que ocurrió en el caso de Martín Vizcarra, cuyo proceso ya se encuentra en juicio oral.