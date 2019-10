La fiscalía que investiga el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto ha iniciado un nuevo capítulo en su pesquisa. El pasado 22 de abril, el empresario hotelero Salvador Ricci Cortez afirmó que el actual presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se reunió en diferentes ocasiones con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi –a la espera de ser extraditado de España– en busca de apoyo para su candidatura como titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En una de las escuchas legales interceptadas por la policía el 8 de febrero del 2018, Ricci coordina con John Misha Mansilla, chofer del exjuez superior Walter Ríos, una entrega de botellas de vino para la celebración del cumpleaños de quien fue presidente de la corte del Callao. A raíz de esta comunicación, la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Callao tomó su declaración, a la cual El Comercio tuvo acceso.

“En una oportunidad José Luis Lecaros Cornejo, quien es mi amigo desde el año 2008 o 2010 aproximadamente, me solicitó que cuando vaya César Hinostroza a mi restaurante le avisara para que este pueda llegar. Así sucedió en el año 2017, reuniéndonos los tres [Ricci, Lecaros e Hinostroza]. El motivo era buscar su apoyo, así como tener cercanía para ganar su voto para ser elegido integrante del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó a la fiscalía.

El testigo narró que conoció a Ríos por intermedio de Hinostroza y que se reunían en el restaurante de su propiedad llamado Al Asador, ubicado en el distrito de San Borja.

En noviembre del 2016, Lecaros y el juez supremo Víctor Ticona disputaron la presidencia del máximo ente electoral. Ticona fue elegido con 10 votos de los 19 integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema. El hoy titular del Poder Judicial solo obtuvo siete votos.

—Las reuniones—

En una entrevista en RPP el 7 de agosto pasado, Lecaros aseguró que “jamás” había sido amigo de Hinostroza, el presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, y que fue “muy distante” en su relación como colegas. “Puedo garantizar al 100% que no tengo ningún audio con él porque nunca hablé por teléfono”, dijo. El magistrado también afirmó que en el 2005 advirtió que Hinostroza iba a jurar como vocal de la Corte Suprema, pero él lo impidió a través del juez supremo Hugo Sivina.

En su declaración a la fiscalía, Ricci contó que hubo entre cinco o seis cenas en el restaurante Al Asador y que entre los invitados recurrentes se encontraban Mario Mendoza Díaz, empresario investigado por el Caso Los Cuellos Blancos, e Hinostroza.

De acuerdo con su testimonio, el exjuez supremo era “quien invitaba a varios amigos [como] Walter Ríos Montalvo, [...] José Luis Lecaros Cornejo, también fue un juez del Callao conocido como ‘Chiquito’ […]”. “Debo precisar que César Hinostroza era quien generaba [sic] las reuniones”, señaló.

Según Ricci, ‘Chiquito’ se trataría del juez penal Williams Zavala Mata, quien ingresó a la corte del Callao en el 2009, durante la gestión de Hinostroza.

El empresario hotelero aclaró que Hinostroza organizaba las reuniones y que en algunas ocasiones asumió el pago del consumo. También precisó que conoce a Mendoza hace 50 años, cuando estudiaron en la universidad, y él era quien le solicitaba su local en San Borja para los encuentros sociales.

Al ser consultado si pidió la intermediación de Lecaros en algún proceso judicial, Ricci lo negó. También que el presidente del PJ se lo haya ofrecido. No obstante, contó que se comunicaba con su secretaria. Ricci reconoció que mantiene varios procesos judiciales en las cortes de Lima y el Callao, pero dijo que nunca ha pedido la intermediación de ningún juez.

“Lecaros es una persona parca y seria. Sin embargo, yo me comunicaba con su secretaria de nombre Mari [María] Rojas debido a que él se encontraba a veces en audiencias; cuando yo le comento que tenía un proceso en el 10° Juzgado Civil de Lima por indemnización recaído en el expediente 4608-2005, ella me comenta que conocía a la juez Rita Gastañaduí Ramírez, quien veía el caso”, aseguró en su declaración a la fiscalía.

—Descargos—

En diálogo con El Comercio, Joel Macera, abogado de César Hinostroza, sostuvo que “lo que haya podido manifestar Salvador Ricci Cortez se debe tomar con las reservas del caso, toda vez que esta persona viene siendo investigada por hechos distintos a los mencionados [en la conversación telefónica] y como tal su dicho tiene que estar corroborado con otras pruebas o datos objetivos que no sean declaraciones de otros investigados”.

Este Diario se comunicó con la asistente de Salvador Ricci Cortez, quien manifestó que le iba a informar del pedido de réplica solicitado. Al cierre de esta edición, el empresario decidió no contestar. Tampoco respondieron los jueces Rita Gastañaduí y Williams Zavala, quienes fueron notificados a través de la oficina de prensa del Poder Judicial.

Maritza Sánchez, esposa y abogada de Walter Ríos, no respondió nuestros reiterados pedidos de entrevista.





—Niega amistad con César Hinostroza—

¿Usted conoce al empresario Salvador Ricci? ¿Desde cuándo?

A Salvador Ricci lo conozco más o menos en el año 2008 o 2009. Me lo presentaron amigos en común, sobre todo algunos políticos que comenzamos a frecuentar en los cumpleaños de algunos amigos.

Ricci señala que se reunían al menos dos veces al año en su restaurante.

Bueno, sí. Generalmente [nos reunimos] en el cumpleaños de algunos del grupo, del general [Roberto] Chiabra, […] un exministro aprista y dos abogados muy connotados. Creo que eran abogados del señor Ricci, no lo recuerdo, no sé si lo defendían o no. En el cumpleaños de cualquiera del grupo se realizaba un pequeño almuerzo o una cosa así en el restaurante Al Asador de este señor. [NdR: El ex ministro aprista al que se refiere Lecaros es Luis Gonzáles Posada, según el testimonio que dio Ricci].

Ricci afirma que cuando usted era candidato a la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con el señor Víctor Ticona, le pidió el favor de avisarle cuando llegue el exjuez César Hinostroza a su restaurante.

No es verdad. A mi Ricci me llama por teléfono y me dice que había invitado a Hinostroza a cenar Al Asador. Entonces me invita a mí también. Yo fui a la reunión pensando conversar con Hinostroza respecto a mi candidatura, pero me dí con la sorpresa que Hinostroza no estaba solo. Estaba con cinco personas más que yo no conocía ni en fotografía. Me los presentaron y uno de ellos era Walter Ríos. No pude hablar con Hinostroza porque había otras personas y me cayó tan mal la reunión que llamé a Ricci para reclamarle que cómo no me había advertido que iban a haber estas otras personas.

¿Le pidió a Hinostroza que votara por usted para presidir el JNE?

No, porque no llegué a hablar nada ese día y con Hinostroza no tenía una buena relación que digamos.

¿Hinostroza votó por usted para ser elegido?

No, en lo absoluto […] Votó por el señor Ticona.

Pero, Salvador Ricci dice que usted se ha reunido con él y con Hinostroza aproximadamente unas seis o siete veces en su restaurante.

¿Con Hinostroza? No, una sola vez.

El 7 de agosto de este año, usted declaró en RPP que no tiene ningún audio con el señor Hinostroza y que con él siempre mantuvo una relación distante, que nunca le ha pedido un favor.

No, pero es que yo jamás me he encontrado con Hinostroza y nunca le pedí nada porque [en] la oportunidad [en] que le iba a pedir no pude hacerlo porque había otras personas. Hasta ahí llegó mi relación con Hinostroza.

¿La fiscalía suprema que investiga el Caso Los Cuellos Blancos ha solicitado el expediente de Salvador Ricci por lavado de activos proveniente del narcotráfico vinculado a Boris Foguel que terminó en absolución en el 2004?

No, no sabía. Supongo que se está investigando a Ricci y se está tratando de vincularme a mí con esta absolución. Habrá que revisar si la sentencia fue correcta o no fue correcta, pero repito la ponencia fue del señor [César] San Martín, no mía. […] El ponente estudia el caso y lo expone a la Sala […] Dijo qué pruebas de cargo había y qué pruebas de descargo y se decidió confirmar la absolución.

¿Pero votó por él? ¿Votó por su absolución?

Ah, sí voté por la ponencia de San Martín.

El empresario declaró que cuando iba a buscarlo a la Corte Suprema y se encontraba ocupado, conversó con su secretaria María Rojas sobre un expediente judicial y ella le propuso ayudarlo.

El señor Ricci ha venido a buscarme a la Corte Suprema porque yo lo he atendido máximo dos veces que pasaba a saludarme. Si vino cuando yo estaba en sesión, no lo sé.

¿Y le solicitó la intermediación de su secretaria en algún proceso?

¿Ricci? No, jamás.





—Más datos—

Salvador Ricci es el accionista mayoritario del hotel María Angola. También del restaurante Al Asador y hasta hace poco de El Polo Marino, ubicado en Santiago de Surco.

Fue procesado por los delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico entre 1999 y el 2004, año en que fue absuelto por la Sala Suprema que presidía el juez César San Martín y que integraba José Luis Lecaros.

—Conexión con exministros—

Ricci aseguró a la fiscalía: “Era amigo de colegio del exministro Roberto Chiabra, con quien sosteníamos reuniones en Al Asador, y también con Luis Gonzales Posada [...] Junto a José Luis Lecaros sosteníamos reuniones amicales desde el año 2013”.

En comunicación con este Diario, ambos exministros reconocieron la amistad con el empresario, pero negaron conocer a Hinostroza y Ríos.