El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, afirmó que el pleno no puede actuar de oficio ni las sentencias pueden tener una retroactividad, esto al ser consultado sobre las leyes con impacto fiscal aprobadas por el Congreso anterior 2021-2026.

En entrevista con Canal N, señaló que se debe esperar la presentación de las demandas correspondientes del Ejecutivo y otras instituciones contra dichas normas, a fin de que sean analizadas por el TC.

Recordó que el fallo del TC que limita al Congreso a aprobar normas que demanden recursos del tesoro público, Hernández mencionó que la sentencia estableció una línea macro general y será el pleno el que analice cada una de ellas.

“Se han generado leyes, eso es cierto, pero el Tribunal no puede actuar de oficio ni las sentencias pueden tener una retroactividad. Lo que habrá que esperar es que si está en el plazo legal para poder cuestionarlas, se interpongan las acciones correspondientes y el Tribunal analizará cada una de estas medidas”, expresó.

“Lo que esa sentencia hizo es establecer una línea macro general de manejo de esta problemática y lo otro se verá caso por caso si es que el proceso llegase al Tribunal”, agregó.

El titular del TC también adelantó que hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha presentado ninguna demanda de inconstitucionalidad contra las leyes aprobadas por el anterior Parlamento.

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“Entiendo por declaraciones públicas de los funcionarios involucrados que estaban pensando presentar cuatro demandas de inconstitucionalidad, pero que yo tenga conocimiento, hasta el día de hoy estas no han sido presentadas, me imagino que están en proceso de elaboración”, subrayó.

“Si nos estamos refiriendo al tema de fondo, que es la iniciativa de gasto, ya mereció una sentencia del Tribunal en la cual se recurrió a la técnica de establecer pautas institucionales, aclarando que el responsable de la hacienda pública es el Ejecutivo”, añadió.

Finalmente, Pedro Hernández remarcó que dicho problema no lo originó el actual pleno del TC, sino el anterior con un fallo sobre el margen de la iniciativa legislativa, razón por la cual se buscó cerrar el tema de manera definitiva.

“Este problema no lo generó este pleno, lo generó el Tribunal Constitucional como institución, eso sí es verdad, pero fue el pleno anterior y ellos entendieron que sí había un margen para permitir esta iniciativa legislativa, y simplemente lo que ha hecho el Tribunal, después de ver la aplicación de este enfoque, es cerrar el tema de manera categórica”, sentenció.