El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, se refirió a las leyes con impacto fiscal aprobadas por el Congreso anterior. (Foto: Agencia Andina)
El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, se refirió a las leyes con impacto fiscal aprobadas por el Congreso anterior. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro Hernández, afirmó que el pleno no puede actuar de oficio ni las sentencias pueden tener una retroactividad, esto al ser consultado sobre las leyes con impacto fiscal aprobadas por el Congreso anterior 2021-2026.

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