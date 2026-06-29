El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo (Lambayeque) programó para este martes 30 de junio, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de juicio oral contra el presidente José María Balcázar por el presunto delito de apropiación ilícita.

Según la acusación fiscal, cuando Balcázar se desempeñó como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, recursos financieros de la institución no habrían sido bancarizados correctamente y, en cambio, se habrían depositado en cuentas personales.

Peritajes contables señalan movimientos superiores a S/ 774 mil cuyos retiros, de acuerdo con la tesis fiscal, no fueron rendidos al colegio profesional.

La diligencia -prevista inicialmente para el 16 de junio- fue postergada ante la ausencia del mandatario, quien se encontraba en una visita oficial al extranjero autorizada por el Congreso.

Durante ese viaje, Balcázar sostuvo un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano. Asimismo, cumplió una agenda que incluyó reuniones en Francia, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Italia.

La reprogramación fue solicitada por la defensa del jefe de Estado, que alegó un caso de fuerza mayor al señalar que el mandatario debía cumplir actividades oficiales fuera del país.