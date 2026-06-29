El juicio oral está a cargo del Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo. La diligencia -programada inicialmente para el 16 de junio- fue postergada para este martes debido al viaje del mandatario.
El juicio oral está a cargo del Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo. La diligencia -programada inicialmente para el 16 de junio- fue postergada para este martes debido al viaje del mandatario.
Por Redacción EC

El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo (Lambayeque) programó para este martes 30 de junio, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de juicio oral contra el presidente José María Balcázar por el presunto delito de apropiación ilícita.

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