El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo (Lambayeque) programó para este martes 30 de junio, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de juicio oral contra el presidente José María Balcázar por el presunto delito de apropiación ilícita.
TE PUEDE INTERESAR
- Pleno del Congreso aprueba homologar ingresos de miembros de la JNJ con jueces supremos pasando a ganar más de 40 mil soles
- JNE ratifica multa de S/176.550 contra Juntos por el Perú por aportes irregulares en campaña del 2021: las razones de la decisión
- Diez virtuales congresistas de Juntos por el Perú cargan con sentencias e investigaciones
- Keiko Fujimori dice que tendrá un Gabinete Ministerial “amplio, plural y con experiencia”
Seguir temas