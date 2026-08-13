Los presidentes de las cortes superiores de justicia del Perú emitieron un pronunciamiento oficial. (Foto: GEC)
Los presidentes de las cortes superiores de justicia del Perú emitieron un pronunciamiento oficial. (Foto: GEC)
/ MARIO ZAPATA
Por Redacción EC

Los presidentes de las cortes superiores de justicia del Perú exigieron “respeto absoluto” al criterio e independencia de la función jurisdiccional de los magistrados del país, “frente a cualquier intento de amedrentamiento, injerencia o condicionamiento interno”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.