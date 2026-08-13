Los presidentes de las cortes superiores de justicia del Perú exigieron “respeto absoluto” al criterio e independencia de la función jurisdiccional de los magistrados del país, “frente a cualquier intento de amedrentamiento, injerencia o condicionamiento interno”.

Se trata de un pronunciamiento, luego de las recientes expresiones públicas e interposición de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por actores políticos con representación parlamentaria contra magistrados del Poder Judicial.

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En el documento señalaron que la independencia judicial constituye una garantía fundamental de rango constitucional, consagrada en el artículo 139, inciso 2 de la Carta Magna.

“Esta norma prohíbe de manera categórica que cualquier autoridad, poder del Estado o actor social o político interfiera directa o indirectamente en el ejercicio autónomo de la función de juzgar”, expresaron.

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“Se reafirma que la independencia no es un privilegio personal del juzgador, sino un derecho esencial de la ciudadanía para asegurar una administración de justicia imparcial, idónea, transparente y sometida estrictamente a la Constitución y a las leyes”, agregaron.

Señalaron que de conformidad con el artículo 18 de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5 del Código de Ética del Poder Judicial, “ningún magistrado puede ser objeto de sanción, persecución ni amedrentamiento disciplinario o penal en razón del sentido de sus resoluciones o sus interpretaciones del ordenamiento legal”.

#IMPORTANTE - PRONUNCIAMIENTO OFICIAL DE LOS PRESIDENTES Y PRESIDENTAS DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DEL PERÚ

Las presidentas y los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú reafirman su compromiso con una justicia independiente y sin presiones. pic.twitter.com/xXtUJ7Qo35 — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) August 13, 2026

“Prejuzgar, cuestionar o atribuir responsabilidad por la aplicación fundada del derecho vulnera abiertamente la función jurisdiccional. Toda discrepancia con una decisión judicial debe encauzarse de forma exclusiva e idónea mediante el sistema de recursos procesales e impugnaciones previstos por ley”, indicaron.

También remarcaron que la administración de justicia “no se somete, subordina ni responde a intereses de índole política, partidaria, económica, mediática ni de ninguna otra clase”.

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“La función de juzgar debe ejercerse con absoluta neutralidad, objetividad y apego irrestricto a los autos del proceso, garantizando el libre e imparcial juzgamiento de las causas puestas en conocimiento de los magistrados”, enfatizaron.

Por ello, los presidentes de las cortes superiores de justicia del Perú reafirmaron su compromiso irrestricto con la defensa de la independencia judicial, “salvaguarda fundamental de los derechos ciudadanos y premisa blanca del Estado Constitucional de Derecho”.

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Igualmente, exigieron el respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional, recordando que todo cuestionamiento a las decisiones judiciales debe canalizarse a través de los mecanismos procesales y las instancias de apelación previstas en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, exhortaron a los actores políticos y autoridades en general a abstenerse de cualquier acto de amedrentamiento, injerencia o instrumentalización de las instituciones públicas contra los magistrados que cumplen la función de juzgar con apego a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.