Los presidentes y presidentas de las cortes superiores de justicia del país expresaron su respaldo a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y reafirmaron la independencia de la función jurisdiccional, mediante un pronunciamiento emitido desde Ayacucho. El documento señala que ninguna autoridad puede interferir en la labor de juezas y jueces.

En el pronunciamiento, los titulares de las cortes superiores reafirmaron que la independencia judicial es un principio esencial del Estado Constitucional de Derecho y una garantía de los ciudadanos. Asimismo, respaldaron a Tello en la defensa institucional de la independencia del Poder Judicial, de juezas y jueces y del ejercicio autónomo de la función jurisdiccional.

“Ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional” , señala uno de los puntos del documento. También se precisa que corresponde exclusivamente a los magistrados, dentro de sus competencias constitucionales y legales, conocer y resolver los procesos sometidos a su jurisdicción, sin presiones ni interferencias externas.

Los presidentes de las cortes superiores también recordaron que la separación de poderes exige el respeto de las competencias constitucionales de cada poder del Estado. En esa línea, señalaron que la independencia judicial garantiza una administración de justicia conforme a la Constitución y la ley.

#AHORA: Las y los presidentes de cortes superiores del país expresan su respaldo a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en la defensa de la independencia institucional, de las juezas y jueces, así como el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional. (1/3) pic.twitter.com/FM95DXGl7h — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 25, 2026

El pronunciamiento se produce después de las declaraciones realizadas por Janet Tello desde Ayacucho respecto de la intervención de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se refirió a los procesos judiciales contra integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional vinculados con la lucha contra el terrorismo.

Durante su participación en el I Congreso Internacional de Familia, Tello sostuvo que juezas y jueces garantizan el debido proceso en los casos sometidos a su competencia, incluidos aquellos en los que están involucrados militares y policías. “Nadie adelanta opinión, nadie persigue aquí ni a policías ni a militares” , afirmó.

La titular del Poder Judicial también rechazó las afirmaciones de Fujimori y recordó que la mandataria había expresado previamente su compromiso de respetar la separación de poderes y la independencia judicial.

Posteriormente, Fujimori respondió a los cuestionamientos y señaló que la independencia de poderes “no significa callar” ni perder la posibilidad de realizar una crítica sobre el desempeño del Poder Judicial en el pasado.

En su pronunciamiento, los presidentes y presidentas de las cortes superiores afirmaron finalmente que la independencia de juezas y jueces y la separación de poderes son indispensables para la vigencia de la democracia y del Estado Constitucional de Derecho.

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