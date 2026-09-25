Presidentes de cortes superiores respaldan a Janet Tello. (Foto: Andina)
Presidentes de cortes superiores respaldan a Janet Tello. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Los presidentes y presidentas de las cortes superiores de justicia del país expresaron su respaldo a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y reafirmaron la independencia de la función jurisdiccional, mediante un pronunciamiento emitido desde Ayacucho. El documento señala que ninguna autoridad puede interferir en la labor de juezas y jueces.

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