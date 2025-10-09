“Hemos colapsado”: Unos 60 mil casos por corrupción están en grave riesgo por crisis que golpea a las procuradurías

“Sí, estamos totalmente colapsados. No es humano que cada abogado tenga que atender casi 1.000 procesos. No es justo, no es correcto y no es posible finalmente” , comentó a este Diario el procurador anticorrupción del Cusco, José María Gavancho Ninantay.

Las distintas sedes de la procuraduría anticorrupción vienen solicitando ser declaradas en emergencia ante la situación que se viene atravesando.

Y aunque su testimonio podría parecer una excepción, lo cierto es que describe una situación de crisis que se repite en las distintas sedes descentralizadas a nivel nacional de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Una situación, sin embargo, que no todos se atreven a contar públicamente debido al temor a las posibles represalias a través del órgano disciplinario. Pero lo que está en riesgo no es algo menor.

Sumas y restas

En todo el país, hay en la actualidad 59.794 expedientes relacionados con delitos de corrupción de funcionarios, en los cuales esta procuraduría y sus distintas sedes a nivel nacional tienen la tarea de defender los intereses del Estado en cada uno de ellos. Tanto en indagaciones como procesos judiciales. Sin embargo, debido al colapso, el Estado puede quedar ahora en indefensión.

Mediante el Informe N°D000557-2025-JUS, suscrito el 18 de setiembre pasado, el procurador Mario Luna Ramos, encargado de todo el sistema anticorrupción, requirió a la PGE la habilitación urgente de recursos para asegurar la operatividad de las 37 sedes —en la lista, incluye a la sede central ubicada en Lima— durante el período que va de octubre a diciembre de este año.

En el documento, Luna expone la carga procesal de casi 60 mil casos que se viene asumiendo, de los cuales 769 son emblemáticos. “Sin embargo, dicha carga procesal a la fecha se encuentra en peligro de desatención debido a la limitada disponibilidad de recursos presupuestales para la contratación de personal en lo que resta del año 2025”, se advierte en el documento al que accedió El Comercio.

Informe interno de la procuraduría anticorrupción elevado a la Procuraduría General del Estado (PGE) en donde se relata la situación que se viene atravesando.

La insuficiencia de abogados por la cuantiosa carga procesal no es un tema reciente. Desde un tiempo atrás la defensa jurídica del Estado en materia anticorrupción viene afrontándose esencialmente con abogados contratados mediante la modalidad de locación de servicios; es decir, por recibos por honorarios y por tiempo limitado. Algo que en sí mismo debería generar alarma.

Según se detalla en el informe, hasta mayo pasado se contaba con 133 locadores (al cierre de 2024, eran 153). En junio, se redujo drásticamente a 32 hasta que finalmente en julio simplemente no se tuvo ninguno. Un hecho que generó una disminución en las acciones para asegurar el cobro de las reparaciones civiles, como se apunta en el documento.

Tras ello, la PGE autorizó la contratación de 108 locadores para el periodo agosto-setiembre. El informe, con fecha 18 de setiembre, alertaba a la gerencia de la PGE que, a partir del día siguiente, comenzaban a culminarse las órdenes giradas, advirtiendo que de no brindarse los recursos la carga por abogado podría llegar a los casi 900 casos en algunas jurisdicciones. Pero los recursos nunca llegaron y lo que se advertía se hizo realidad. O incluso peor.

El caso más crítico es La Convención, en donde actualmente no se tiene ningún abogado contratado para hacerse cargo de la defensa jurídica del Estado frente a los más de 1700 casos en total. “Efectivamente, esa es la triste realidad que estamos atravesando”, dijo el procurador Gavancho al confirmar esta situación.

En su caso, está a cargo tanto del Cusco como de la sede La Convención. Entre ambas sedes de la región, suman más de 4.700 los procesos a atender, por lo que al distribuir la carga entre los abogados que sí se tienen en Cusco dan más de 940 casos por cada defensor. Ante ello, Gavancho ha solicitado la declaratoria de emergencia de esa jurisdicción y el apoyo de la sede central de Lima.

En cuanto a casos por abogados, la situación es crítica también en Cañete, donde cada defensor está a cargo 869 casos en promedio; seguido de Callao, Lima Norte, Loreto y La Libertad, en donde la ratio supera los 750 casos por defensor [ver ranking].

SITUACIÓN DE LAS PROCURADURÍAS ANTICORRUPCIÓN:

SEDE CASOS ABOGADOS (CAS y 276) RATIO DE CASOS POR ABOGADO LA CONVENCIÓN 1726 0 1726 CAÑETE 869 1 869 CALLAO 1578 2 789 LIMA NORTE 1514 2 757 LORETO 3014 4 754 LA LIBERTAD 2141 3 714 PUNO 2094 3 698 PIURA 1383 2 692 HUÁNUCO 2070 3 690 LAMBAYEQUE 2512 4 628 PASCO 1243 2 622 LIMA SUR 1183 2 592 APURÍMAC 1152 2 576 MOYOBAMBA 566 1 566 AYACUCHO 2772 5 554 JUNÍN 3717 7 531 AMAZONAS 528 1 528 HUANCAVELICA 1041 2 521 SULLANA 514 1 514 TUMBES 974 2 487 MADRE DE DIOS 962 2 481 HUAURA 1439 3 480 CUSCO 2840 6 473 UCAYALI 1853 4 463 SAN MARTÍN 1255 3 418 AREQUIPA 1591 4 398 BAGUA 773 2 387 TACNA 1102 3 367 MOQUEGUA 1031 3 344 CAJAMARCA 1283 4 321 ÁNCASH 2543 8 318 YURIMAGUAS 286 1 286 ATALAYA 279 1 279 CHINCHA 549 2 275 ICA 933 4 233 DEL SANTA 915 4 229 SEDE CENTRAL 7569 35 216 TOTAL 59794 138 433

En cuanto a únicamente por carga procesal, las sedes que tienen más casos son Junín (3717), Loreto (3014), Cusco (2840), Ayacucho (2772), Áncash (2543), Lambayeque (2512), La Libertad (2141), Puno (2094) y Huánuco (2070), respectivamente. En caso de la sede central de Lima, los más de 7.500 casos se reparten entre 35 abogados, una cifra que pone en evidencia la desigual distribución del personal.

“Los juicios son muy delicados y si no se tienen los recursos se van a empezar a quebrar los casos. El Estado no puede caer en indefensión. Tenemos que hacer malabares, salimos de una diligencia y hacemos hasta de mesa de partes. Estamos colapsados. Son 36 sedes descentralizadas, y todas tenemos el mismo problema”, explicó a El Comercio una de las fuentes consultadas que pidió la reserva.

Pero lo que ha desatado la indignación es la respuesta recibida a lo que se vive. Según varios testimonios recopilados por este Diario, en una reunión interna llevada a cabo la semana pasada, desde la sede central de la Procuraduría Anticorrupción se informó que la PGE había priorizado el presupuesto de los locadores para implementar la mudanza del local de la PGE. Y que esta situación se extenderá hasta diciembre.

“Dijeron: no hay plata y que probablemente esto va a ser hasta diciembre. ¿Una mudanza es más importante que contratar abogados para defender al Estado a nivel nacional? Indignó a todos”, cuestionó otra de las fuentes consultadas.

Actual sede de la Procuraduría General del Estado (PGE), ubicada en San Isidro. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Este Diario se comunicó con el procurador anticorrupción Mario Luna; sin embargo, evitó brindar comentarios para este reportaje alegando no tener autorización y derivó al área de comunicaciones de la PGE.

Respuesta de la PGE

Este Diario solicitó una entrevista con la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, pero no fue posible. A través de respuestas por escrito, la PGE indicó que ante el informe emitido por la procuraduría anticorrupción se ha reiterado este martes al Ministerio de Justicia que, a su vez, gestione ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de recursos adicionales, vía crédito suplementario.

Según se indicó, la procuraduría anticorrupción cuenta con 204 plazas de personal —202 bajo la modalidad CAS, 1 bajo el DL N°276 y 1 bajo la Ley Servir— “cuyo financiamiento de la planilla anual se encuentra presupuestado”. Y que el plazo de aprobación del financiamiento para la contratación de servicios profesionales adicionales se encuentra supeditado a la aprobación de recursos adicionales por parte del MEF, lo que se requiere desde julio.

Asimismo, se negó que se haya redirigido presupuesto de la procuraduría anticorrupción, el cual —se indicó— representa el 23% del propuesto total de la PGE. “No se ha redirigido o desfinanciado el presupuesto de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. El monto destinado a la mudanza del local institucional se encuentra programado por la PGE”, se puntualizó.