“Hemos colapsado”: Unos 60 mil casos por corrupción están en grave riesgo por crisis que golpea a las procuradurías
A nivel nacional, las 36 procuradurías anticorrupción descentralizadas se encuentran asfixiadas y viviendo una crisis silenciosa, pero devastadora. A las desigualdades salariales, se ha sumado en los últimos meses una escasez de personal y de recursos, lo que ha desencadenado pedidos para que se declaren en emergencia distintas jurisdicciones, según distintos documentos y testimonios recogidos por El Comercio. En suma, son cerca de 60 mil los casos que están en riesgo de verse afectados debido al colapso. Y todas las miradas apuntan a la Procuraduría General del Estado (PGE).

