La Procuraduría General del Estado (PGE) dio por culminadas las funciones del abogado Amado Daniel Enco Tirado como procurador público de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con la resolución, el Consejo Directivo de la PGE aprobó por unanimidad el cese de Enco durante su Centésima Sexagésima Primera Sesión Extraordinaria.

La medida fue oficializada mediante una resolución firmada por la procuradora general del Estado, María Aurora Caruajulca, y responde a la causal de término de la designación prevista en el Decreto Legislativo N.° 1326.

Resolución de la Procuraduría General de la República.

El documento precisa que la decisión se adoptó “por pérdida de confianza”, causal comprendida en el numeral 4 del artículo 38 del Decreto Legislativo N.° 1326, que regula el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.

Amado Enco había sido designado procurador público de la Contraloría General de la República mediante la Resolución N.° D000037-2023-JUS/PGE-PG, emitida el 6 de enero de 2023.

Antes de asumir esa función, se desempeñó como procurador público especializado en delitos de corrupción, cargo desde el cual intervino en algunos de los principales casos de presunta corrupción de los últimos años y representó judicialmente al Estado en procesos vinculados a exfuncionarios y exautoridades.