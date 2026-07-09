El cese de Amado Enco es el término de la designación, por pérdida de confianza. (Foto: Agencia Andina)
El cese de Amado Enco es el término de la designación, por pérdida de confianza. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

La Procuraduría General del Estado (PGE) dio por culminadas las funciones del abogado Amado Daniel Enco Tirado como procurador público de la Contraloría General de la República.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: