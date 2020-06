El fiscal supremo Tomás Gálvez se ha convertido en un personaje recurrente de las lides políticas. En su historial, en el que se visualizan presuntas vinculaciones con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y su conocida animadversión contra el equipo especial Lava Jato, se ha sumado un nuevo acto: una denuncia a quien lo investiga.

Este martes se conoció que Gálvez presentó una denuncia constitucional contra su colega Pablo Sánchez ante el Congreso de la República. El exfiscal de la Nación emitió en febrero de este año un informe en el que le indica que existen indicios de que Gálvez incurrió en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho activo específico por su supuesta pertenencia a Los Cuellos Blancos del Puerto.

Cuatro meses después, Gálvez acusa ante el Parlamento que Sánchez habría cometido ocho ilícitos en su desempeño como fiscal de la Nación y fiscal supremo: encubrimiento real, encubrimiento personal agravado, patrocinio ilegal, abuso de autoridad, colusión agravada, usurpación de funciones, revelación indebida de identidad agravado y falsedad ideológica. A continuación, algunos de los hitos que explican quién es Gálvez, así como los procesos en los que está inmerso y sus respuestas al respecto.

Caso Cuellos Blancos del Puerto

Tomás Aladino Gálvez Villegas, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresó al Ministerio Público en 1994. Casi dos décadas después, en 2013, fue nombrado fiscal supremo titular.

En agosto del 2018, este Diario publicó un audio en el que Gálvez le solicitaba al entonces juez supremo César Hinostroza, considerado como uno de los cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puerto, que apoye al fiscal Walther Delgado en torno a una demanda por violencia familiar interpuesta por la esposa de este último, Cynthia Acuña Troyes. La acusación se hallaba en “plazo para casación”, es decir, para que sea vista en la Corte Suprema, instancia donde trabajaba Hinostroza.

Tras dicha revelación, más vínculos entre Gálvez y los Cuellos Blancos fueron manifestándose. Por ejemplo, se conoció que a inicios del 2018 Gálvez le pidió a Hinostroza un favor para beneficiar al rondero Segundo Villalobos Zárate, quien enfrentaba un proceso ante la Corte Suprema.

En otro audio, Gálvez le pide a César Hinostroza que realice una “llamadita” a favor, nuevamente, de Walther Delgado, quien postulaba a la plaza de fiscal superior ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Y como si fuera poco, en otra grabación se escucha a Gálvez solicitar a Hinostroza que finalice la “chamba” para “Walthercito”. En total, se registraron cinco llamadas entre Gálvez y el exconsejero Orlando Velásquez y el asesor de este, Pablo Morales, que coincidieron con las fechas en las que el fiscal Delgado estuvo en proceso de postulación.

Del mismo modo, existen grabaciones de las conversaciones entre Hinostroza y Gálvez en las que el primero le sugiere brindarle “facilidades” al empresario Mauricio Arrieta.

En respuesta a esto, Gálvez ha defendido en más de una oportunidad que de todos los diálogos aparecidos e investigados no se desprende ningún ilícito. Pese a ello, un aspirante a colaborador eficaz ha declarado ante la fiscal Sandra Castro que tanto Gálvez como el fiscal supremo Pedro Chávarry conocían sobre las existencias de los audios, por lo que se comprometieron a “aguantar” las investigaciones que se les realizaban.

Los problemas de Gálvez no solo han tenido relación con los Cuellos Blancos. En 2016, el fiscal supremo habría presentado declaraciones juradas con firmas adulteradas. Así lo señala un informe grafotécnico del perito judicial Alberto Castro Alata. Las firmas que aparecen en tres declaraciones juradas presentadas por Gálvez en una investigación que se le siguió en la fiscalía “presentan características de ser falsas”.

Investigado

A finales de febrero del 2020, tras más de 16 meses de investigación, el fiscal supremo Pablo Sánchez señaló en un informe elevado al despacho de la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, que existen indicios para atribuirle a Tomás Gálvez los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho activo específico.

En dicho documento se incluyó al exjuez supremo César Hinostroza. También a Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez, exintegrantes del desaparecido CNM, por los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, entre otros ilícitos.

Según las pesquisas de Sánchez, Gálvez desempeñó un rol de “hombre clave” en la estructura de Los Cuellos Blancos del Puerto haciendo uso de su posición como fiscal supremo, constituyendo “un punto nodal” al interior de la referida red criminal.

Contraataques

En mayo del 2019, cuando fue citado al hoy Parlamento disuelto, Tomás Gálvez rechazó las investigaciones e indicó que se está manipulando los testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos. Añadió en aquella oportunidad que él era “totalmente incómodo para ciertos fiscales, especialmente para el señor Pablo Sánchez”.

A su vez, el 8 de agosto del 2019, Gálvez solicitó a la fiscal de la Nación que cite a los integrantes del equipo especial Lava Jato para que expliquen, ante la Junta de Fiscales Supremos, el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, sumamente cuestionado por él.

Coincidentemente ese mismo día, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había acogido un pedido de impedimento de salida del país por ocho meses en su contra, decisión que sería anulada por la Corte Suprema al final del mismo mes, para luego ser restablecida, en noviembre del 2019, por el mismo plazo.

En diciembre pasado, Gálvez inició una investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez por el presunto delito de abuso de autoridad y prevaricato en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto en Moquegua.

En febrero, Tomás Gálvez denunció a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por los supuestos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento en el marco de la devolución de los S/524 millones a la empresa brasileña Odebrecht producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Por ello, solicitó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronuncie sobre la gravedad de su indagación, pues consideró que se ha difundido la premisa de que todos los que piden que se investigue a Odebrecht “son corruptos”, y todos aquellos que “encubren a la firma brasileña son quienes luchan contra la corrupción”.

Ese mismo mes, la JNJ le abrió a Gálvez proceso “disciplinario inmediato” por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y, días después, en contraste a su primera solicitud de mayor participación de la JNJ, el fiscal supremo anunció que presentaría un escrito para que la JNJ se inhiba de ver su caso.

No solo las acusaciones contra Gálvez, y sus contraataques, han hecho noticia. Entre las varias críticas amasadas por sus declaraciones ante los medios de prensa resalta una expresión suya en particular: que dar dinero en campaña electoral con la expectativa de ganar obras en el futuro “no es corrupción”.

En una entrevista para Radio Nacional, en febrero de este año, Tomás Gálvez dijo que quienes reciben aportes “tenían que saber el origen delictivo y, en consecuencia, no se va a poder calificar como lavado de activos. El pitufeo es otro delito, porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como donantes porque tienen la expectativa de ganar obras en el futuro. Eso no es corrupción”.

