El fiscal superior Rafael Vela, suspendido coordinador del equipo especial Lava Jato, afirmó que existió un contubernio entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la Autoridad de Control (ANC) del Ministerio Público para suspenderlo del cargo.

En diálogo con “Octavo mandamiento” de Canal N, Vela Barba señaló que hubo una sincronización para notificarlo este viernes, 24 de noviembre con la sanción mientras participaba en un evento del Ministerio Público con presencia de Benavides Vargas.

“Por supuesto que aquí hay una coordinación entre la señora fiscal de la Nación y el jefe de la Autoridad Nacional de Control”, expresó al asegurar que existe una “instrumentalización” del órgano de control del Ministerio Público.

“El fiscal Richard Rojas que tiene la investigación contra la señora Dina Boluarte tiene investigación en control interno, el fiscal Wilson Salazar que tiene el caso Alas Peruanas tiene investigación de control interno, el fiscal José Domingo Pérez que tiene una serie de investigaciones y casos emblemáticos. Por ejemplo está a punto de iniciar el juicio oral contra la señora Keiko Fujimori, que tiene el juicio oral del señor Alejandro Toledo y del caso Metro de Lima”, aseveró.

“Son objetivamente evidencias de que estamos ante una circunstancia clara donde los fiscales necesitan mantener su autonomía para culminar con su trabajo. Sin duda (la fiscal de la Nación representa estos intereses) porque al final estos casos tienen algún nivel de incidencia directa con la Fiscalía de la Nación”, agregó.

Rafael Vela también se refirió a la situación de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, de quien dijo existe una “amenaza” por la investigación disciplinaria por un viaje autorizado por la propia fiscal de la Nación.

“Esta es la operatividad y el mensaje que se envía a los fiscales: si eres autónomo entonces te mando a control interno y control interno te puede suspender ocho meses y 15 días como es mi caso”, acotó.

Como se recuerda, el viaje de Barreto ocurre en medio de versiones que apuntan a que podría ser removida del cargo a la cabeza del equipo especial contra la corrupción en el poder, ya que actualmente también está siendo investigada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Declaraciones del fiscal Rafael Vela sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. (Video: Canal N)

Acusaciones contra Patricia Benavides

Vela recordó que Patricia Benavides le ofreció su respaldo inicial tras conocerse la sanción en primera instancia de la ANC y consideró que lo ha “traicionado” porque ha mantenido un “silencio cómplice”.

“El silencio ante el abuso es un silencio cómplice de lo que ha venido realizando el señor Fernández Jerí y todos los fiscales que están dentro de su liderazgo. No solo ha sido un silencio cómplice, sino un silencio de desprotección a un subordinado que además tenía un cargo de confianza directamente relacionado con ella”, subrayó.

MIRA AQUÍ: Abren nueva investigación a José Domingo Pérez por declaraciones sobre fiscal de la Nación y la ANC

“Por tanto ese respaldo fue un respaldo falso, que no tuvo ningún contenido efectivo. Por supuesto (me ha traicionado) porque creo que no solo hay perfidia en la acción, sino también en la omisión”, añadió.

El fiscal también afirmó que durante el evento de este viernes, luego del discurso de Benavides Vargas, se les hizo firmar una especie de “acta de sujeción fujimorista” en respaldo a la titular del Ministerio Público.

MIRA AQUÍ: José Domingo Pérez asegura que fiscales Marita Barreto y Richard Rojas podrían ser sancionados como Rafael Vela

“Tengo entendido que después les han puesto sobre la mesa una especie de acta de sujeción fujimorista. Es decir, pasaron un documento que supuestamente buscaba establecer el apoyo hacia la señora fiscal de la Nación ante un supuesto e injusto ataque mediático. Algunos tengo entendido que se negaron a firmar porque está claro que eso no ha sido un acto espontáneo”, manifestó.

“Han traído y han movilizado a todos los fiscales presidentes de juntas de fiscales superiores del país para un propósito personal. Evidentemente se trataba de que vengan a Lima, pero no para cumplir con funciones propias de representación, sino para finalmente puedan tomarse una fotografía institucional de respaldo y firmar un documento de adhesión. Por supuesto algunos de ellos han firmado por terror o por temor”, acotó.

Finalmente, Rafael Vela enfatizó que los problemas administrativos de Patricia Benavides han hecho que se entregue a la protección de ciertos grupos políticos para garantizar su propia supervivencia y abandone su autonomía.

“Considero que el liderazgo que ejerce la señora fiscal de la Nación lamentablemente está contaminado por sus problemas administrativos-funcionales que desde mi punto de vista, la han entregado a una protección que es de carácter político y mediático que tiene sus propios intereses. Entonces ya ella ha dejado de ser autónoma para finalmente actuar de acuerdo a sus consignas y, entiendo, hasta su propia supervivencia”, sentenció.