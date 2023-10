El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, calificó de un “abuso y arbitrariedad” la suspensión del cargo por ocho meses y medio, impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

En diálogo con “Octavo mandamiento” de Canal N, el representante del Ministerio Público indicó que hará uso de todos los mecanismos que le otorga la ley para revertir la sanción que se le impuso.

“No vamos a claudicar tampoco ante el abuso, el acoso y ante todo lo que signifique esta transición. No vamos a claudicar de ninguna forma en lo que significa la defensa de los intereses”, expresó.

“Ante este tipo de circunstancia que ya hemos pasado con Pedro Chávarry y con tantos otros que han buscado nuestra salida y yo voy a hacer uso de todos los mecanismos que la ley prevé para combatir ese abuso y arbitrariedad”, agregó.

En ese sentido, Vela Barba estimó que no será suspendido hasta que sea resuelta la apelación que ha presentado contra la medida de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.

Del mismo modo, señaló que este viernes se reunirá con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de quien dijo espera obtener su respaldo ante esta situación.

“Formalmente yo tengo que apelar esta resolución, no voy a ser suspendido hasta que la apelación sea resuelta. Ciertamente yo no tengo ninguna expectativa de objetividad y de imparcialidad de la autoridad de control, por tanto voy a tener que actuar dentro de todas las posibilidades que la ley me prevé”, subrayó.

Finalmente, Rafael Vela aseveró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “está al tanto” de estos hechos y ya ha solicitado información a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.