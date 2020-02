El fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, aseguró que han planteado a la empresa Odebrecht que desista de la demanda que presentó contra el Estado peruano ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ya que han reconocido ser culpables de actos ilícitos en el Caso Gasoducto Sur Peruano, por el cual están reclamando una indemnización de US$1.200 millones.

“Lo que nosotros hacemos, porque tenemos que compatibilizar estrategias, es llamar a Odebrecht como lo hicimos en el caso de Graña y Montero cuando conocimos que demandaron al Estado. Los llamamos, nos reunimos y les hicimos saber nuestra postura al respecto”, aseguró en declaraciones a Exitosa.

“Acá tenemos que ver la lectura social de la legitimidad de nuestros acuerdos y por eso hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de desistimiento de la demanda en tanto ellos mantengan culpabilidad en el caso [Gasoducto Sur Peruano] porque sino tenemos que incorporarlos en la investigación con el mayor rigor”, añadió.

Vela Barba señaló que a la empresa Graña y Montero, como parte de las conversaciones para llevar a cabo un acuerdo de colaboración eficaz, les dijeron que desistan de la demanda que planeaban presentar ante Ciadi contra el Perú porque sino habría una “incompatibilidad” con el acta de culpabilidad en el caso Gasoducto.

“Lo mismo hemos hecho con Odebrecht porque existe un acta de culpabilidad [...] Lo procesal es que ellos determinen o ratifique el contenido del acta de culpabilidad que ya tienen con nosotros desde hace varios meses. Es un contrasentido que demanden siendo culpables, pero eso es un asunto de ellos, nosotros no podemos intervenir en nada, pero podemos decirles que es un gesto inamistoso que genera turbulencia, enrarece y le da municiones a quienes nos atacan”, manifestó el fiscal superior.

En esa línea, recordó que la decisión fue tomada por el holding de Odebrecht en Brasil, la cual actúa de forma desvinculada con la realidad de los procesos en el Perú, ya que en ese país la empresa tiene varios arbitrajes sin que haya algún conflicto.

En otro momento, Rafael Vela respondió al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien a través de Twitter cuestionó la labor del equipo especial por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y recordó que no le dieron información sobre estas negociaciones en el 2018 porque era un “infiltrado”.

“El señor Chávarry ahora es un oportunista. Hace estas declaraciones que no son una sorpresa. Lo mismo el señor Tomás Gálvez Villegas, de una forma indirecta el señor [José Luis] Sardón con una queja contra el fiscal Pérez y contra mí en la Fiscalía de Control Interno”, comentó en Exitosa.

“El señor Chávarry hace referencia ahora de forma oportunista. Evidentemente, no podíamos darle ninguna información, primero porque la ley no lo permitía, y segundo porque el señor Chávarry era un infiltrado, una persona que buscaba socavar las bases del acuerdo, que no se firme bajo ningún caso”, culminó Vela.