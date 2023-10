El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí, se pronunció sobre la sanción de suspensión del fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, y consideró que “no hay más fiscales que sean intocables, dioses, ni idólatras”.

En diálogo con “Nunca es tarde” de RPP Televisión, indicó que su gestión “ha destruido la impunidad” en la fiscalía y en un año ha sancionado a 2277 funcionarios de la institución y remitido 50 propuestas de destitución a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“En un año hemos sancionado a 2277 y hemos hecho como nunca 60 propuestas de destitución, de los cuales 50 están en la Junta Nacional de Justicia. Acá no perseguimos absolutamente a nadie, lo que hemos logrado en un año es romper la impunidad y que no se duerman los casos, que no prescriban”, expresó.

“En el país nosotros hemos destruido la impunidad en la fiscalía. No hay más fiscales que sean intocables, no hay fiscales dioses, ni idólatras ni fiscales que son titulares y no se les pueden tocar” , agregó.

Fernández Jerí también explicó que se califica como falta grave cuando un fiscal no guarda discreción respecto a investigaciones que tienen determinados parámetros de reserva y se convierte en muy grave cuando sin ser un acto, una omisión o un delito, daña gravemente la función del cargo.

Declaraciones del jefe de la ANC del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí. (Video: RPP TV)

Como se recuerda, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público suspendió del cargo por ocho meses y 15 días al fiscal superior Rafael Vela por unas declaraciones brindadas en el 2020 en el marco del proceso seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En la Resolución N°007-2023-ANC, a la que accedió a El Comercio, se asegura que Vela Barba cometió dos infracciones “muy graves”, por los cuales se decidió separarlo del cargo por cuatro meses en cada una. Además, se le sancionó por otra “grave”, por lo que se suspendió 15 días.