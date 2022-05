Para el fiscal superior Rafael Vela, jefe de las fiscalías de lavado de activos, que se inicie una investigación al presidente Pedro Castillo no solo es necesario para el esclarecimiento de la verdad y para que el mandatario ejerza su derecho de defensa, sino también para que el caso eventualmente no peligre. Estas son sus razones.

— La fiscalía que dirige considera que el presidente puede y debe ser investigado. ¿En qué se basan?

Efectivamente. Los fiscales tanto de primera como de segunda instancia interpretamos que hay una serie de elementos, algunos documentales y otros testimoniales, que se han aportado durante el proceso de corroboración de la colaboración eficaz de la señora Karelim López que se refieren a información muy relevante de la comisión de diferentes delitos.

— Delitos que supuestamente cometieron personas que tienen un fuero especial, como el presidente...

Así es. Se trata de elementos de prueba que tienen que ver con aforados, es decir, con personas que no pueden ser investigadas por un fiscal provincial o superior. Entonces, se tiene que informar a quien es competente. En este caso, al fiscal de la Nación para que tome la decisión de investigar en su momento y profundizar en todo ello.

— ¿Si no se abre una investigación a Castillo, hay riesgo de que el caso peligre?

Sí. En la medida de que siempre los elementos constitutivos de una investigación por criminalidad organizada son unitarios. Si se investiga una organización criminal,se tiene que investigar toda su estructura y todos los actos que puedan desplegar.

— De no suceder esto, ¿se estaría realizando una investigación insuficiente?

Es evidente que no se puede investigar solamente a un grupo y el otro no tenga ni el derecho a defenderse ni ser objeto de determinados actos de investigación. El presidente es también un ciudadano que no puede ser tratado de una manera distinta. Desde esa perspectiva, interpretamos que debe haber una investigación a todos, sin excepción y por igual.

— Y el mandatario ha sido señalado como el cabecilla de esta presunta organización delictiva.

Así se están estructurando las investigaciones tanto en el sistema de lavado de activos como eldecorrupción. Si la hipótesis de investigación incluye al presidente, pues también es evidente que tiene derecho a defenderse y, para que lo haga, tiene que tener el estatus jurídicodeinvestigado.

—Pero también hay quienes sostienen que un presidente en ejercicio no puede ser investigado.

Desde mi punto de vista, es un tema discutible.

—Hace unos días, la Fiscalía de la Nación abrió investigación al exministro Juan Silva y a un grupo de congresistas de Acción Popular, ¿esto se debió a los informes que han enviado?

Hemos informado alseñor fiscal de la Nación [Pablo Sánchez] y tenemos entendido que en parte eso ha justificado sudecisión. Pero no puedo hacer mayor comentario, porque es una decisión autónoma de un órgano jerárquicamente superior a nosotros. Ellos tienen en su disposición toda la motivación que ha justificado la acción correspondiente.

— ¿Perciben que desde Palacio no hay disposición a colaborar con ustedes?

Si el presidente aún no es investigado, no se podría objetivamente generar algún comentario sobre su conducta procesal. Lo que sí es cierto es que dentro de una posición de poder que ejerce, sin duda hay una serie de circunstancias que tienen un grado de influencia. Para comenzar, con todos los actos de transparencia con los órganos que dependen del Ejecutivo, como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.

—¿Ese nivel de injerencia les genera preocupación?

No como injerencia, sino como vinculación objetiva. La experiencia nos dice que claramente las organizaciones criminales, cuando tienen este nivel de poder, pueden instrumentalizarlo. De modo que tratamos detener una permanente atención que no se vayan a dar estos supuestos. De hecho, sí nos preocupan algunos signos.

— ¿Como cuáles?

Hemos sido informados de que existen problemas relacionados con la custodia de Karelim López. Se le pretende aparentemente retirar la protección policial. También es necesario que reciban protección algunos testigos que vienen siendo amenazados.

— ¿Y es este riesgo una de las razones por las que se debe investigar a Castillo?

Por supuesto, porque de esa manera también es posible que se tomen una serie de decisiones cautelares con relación a no permitir el abuso de poder. Porque esto ya no tendría que ver con una conducta procesal maliciosa, sino con la materialización de los fines de una red criminal que controla el poder del Estado.

— ¿Ya les respondieron si Castillo declarará el 16 de estemes comotestigo?

Aún no, pero esperamos que el presidente, como primer mandatario, brinde y preste todas las facilidades para que el interrogatorio pueda llevarse a cabo.