El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, consideró que la propuesta del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, para eliminar todos los equipos especiales “responde a intereses” de diversos sectores que buscan su remoción.

En entrevista con Exitosa Noticias, afirmó que su posible salida y la de José Domingo Pérez sería una “especie de ofrenda” de Gálvez Villegas para dichos sectores, a fin de “satisfacer sus posiciones” y “tener gobernabilidad”, sin oposición de los mismos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“La decisión institucional de los equipos especiales que el señor Gálvez está poniendo en consideración me parece una respuesta a esos sectores que buscan nuestra remoción y que buscan una especie de ofrenda, del que tú consideras que es parte tuya y que al final tienes que entregarles para tratar de satisfacer sus posiciones y, evidentemente también, tener gobernabilidad sin oposición de estos mismos sectores”, expresó.

Vela Barba señaló que la propuesta de Tomás Gálvez es “un mensaje complicado” y dijo que desde su punto de vista, “lo más problemático” son los equipos especiales contra la corrupción del Poder (Eficcop), de Los Cuellos Blancos del Puerto y del caso Lava Jato.

“El mensaje debería ser el de fortalecimiento de los equipos para que puedan continuar con su trabajo y que no exista después el hálito, esa sensación, esa bruma de ver esto como una neblina, cuando la opacidad conspira contra la transparencia, contra el momento y la correcta administración de justicia”, subrayó.

Asimismo, consideró que existe una “estrategia concertada” entre Odebrecht y la comisión del Congreso que investiga el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa brasileña para demandarlo a él, al fiscal José Domingo Pérez y a la jueza María Álvarez Camacho, quien validó el documento.

“Ahora estamos ante un embate natural de búsqueda de mandar un mensaje de miedo hacia el Poder Judicial, porque por primera vez se está afectando la garantía de la independencia en el ejercicio de la función judicial”, acotó.

“Es decir, hoy día no te gusta cómo un juez falla, entonces lo incorporas a una comisión parlamentaria, lo demandas en demandas constitucionales de amparo como para mandar el mensaje de que nadie sea una voz disonante dentro de este concierto, en el que creo que se busca un pacto de impunidad”, añadió.

Planteará eliminación

Como se recuerda, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que propondrá a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) que los equipos especiales a cargo de casos emblemáticos “dejen de existir” porque, desde su punto de vista, han estado “politizados” y han utilizado “criterios de persecución”.

“Yo señalo que la politización y a veces algunos criterios de persecución se han generado a través de los equipos especiales. Yo estoy proponiendo, y en su momento decidirá la Junta de Fiscales Supremos, si continúan o no los equipos especiales”, expresó.

LEE MÁS: Tomás Gálvez cambia a varios fiscales adscritos al Despacho de la Fiscalía de la Nación

“Tenemos los coordinadores de las especialidades y paralelamente tenemos equipos especiales que generan contradicción en el propio diseño del trabajo de la fiscalía. Todos los equipos especiales tienen que -según yo creo- dejar de existir, pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba o no”, agregó.

Consultado sobre los casos que aún están pendientes en los equipos especiales, Tomás Gálvez manifestó que los casos ganados “quedan ganados” y los fiscales van a seguir adelante con sus casos, solo que esta vez sin equipos especiales.