El Tribunal Constitucional (TC) programó para el próximo jueves 12 de noviembre la audiencia por la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto (ICAL) contra la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Como se recuerda, la demanda fue presentada el pasado 30 de junio contra la Ley 32537, que amplía el Reinfo hasta el 31 de diciembre de este año, y el Decreto Legislativo 1695, que regula el delito de minería ilegal.

MIRA AQUÍ: Renovación Popular rechaza eventual nueva ampliación del Reinfo y exige aprobar la Ley MAPE

La demanda cuestiona el artículo único de la Ley 32537, que amplía la vigencia del proceso de formalización minera integral, así como el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, referido a modificaciones de los artículos 307-A y 307-F del Código Penal, vinculados al delito de minería ilegal.

El recurso fue admitido a trámite mediante auto del 7 de agosto de este año, dando inicio al debate constitucional sobre disposiciones que, desde la perspectiva de los argumentos presentados por el Colegio de Abogados de Loreto, “deben ser examinados frente a los derechos fundamentales y los principios de protección ambiental”.

Destacó que la importancia de este proceso “trasciende” el ámbito jurídico, pues está relacionada con la defensa de los ecosistemas amazónicos, la protección de los ríos y bosques, la salud pública y los derechos de las poblaciones que enfrentan los impactos de la minería informal e ilegal.

El ICAL mencionó que también se pone en debate el carácter temporal de los procesos de formalización minera y la necesidad de que las políticas públicas “sean compatibles con el derecho constitucional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida”.

“El ICAL considera que esta audiencia constituye un espacio fundamental para exponer ante el máximo intérprete de la Constitución los argumentos jurídicos que sustentan la demanda, así como para promover una reflexión nacional sobre la responsabilidad del Estado en la protección de la Amazonía y de las futuras generaciones”, subrayó.

Cabe indicar que la audiencia se llevará a cabo en la sede del TC ubicada en la avenid Arequipa 2720, en el distrito de San Isidro.