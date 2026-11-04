El Reinfo fue extendido hasta el 31 de diciembre del 2026. (Foto: Andina)
El Reinfo fue extendido hasta el 31 de diciembre del 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) programó para el próximo jueves 12 de noviembre la audiencia por la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto (ICAL) contra la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

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