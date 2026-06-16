El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo (Lambayeque) reprogramó para el próximo martes 30 de junio, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de juicio oral del proceso que se sigue contra el presidente José María Balcázar Zelada por el presunto delito de apropiación ilícita.

La diligencia no pudo instalarse debido a la ausencia del mandatario, quien -según su abogado Víctor Pariona- se encuentra fuera del país realizando actividades oficiales en el extranjero. La defensa de Balcázar solicitó la reprogramación de la audiencia alegando un caso de fuerza mayor, al indicar que su presencia era necesaria en su calidad de acusado.

Señaló que Balcázar se encuentra realizando la anunciada visita oficial autorizada por el Congreso, que comprende reuniones en la Ciudad del Vaticano, París y Roma, entre el 15 y el 19 de junio.

“Debo precisar que el día de hoy (el presidente José María Balcázar) se encuentra fuera del país. El presidente se encuentra en la ciudad de Roma. El objetivo de este viaje fue realizar una visita ya programada al Vaticano”, dijo Pariona en la audiencia.

Durante la audiencia, la defensa indicó que el mandatario tiene programado un encuentro con el papa León XIV, además de reuniones con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Francia y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Italia.

Por su parte, el Ministerio Público no presentó oposición al pedido de reprogramación. Sin embargo, solicitó que se suspenda el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil desde que Balcázar asumió la Presidencia de la República hasta la culminación de su mandato, argumentando que este periodo podría ser materia de discusión en el proceso.

Según la acusación fiscal, los recursos financieros del Colegio de Abogados de Lambayeque cuando Balcázar era decano, no fueron bancarizados correctamente y en cambio se habrían depositado en cuentas personales. Los peritajes contables dan cuenta de movimientos superiores a 774 mil soles con retiros que no fueron rendidos a la institución.