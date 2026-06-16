Resumen

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El abogado del mandatario indicó que actualmente se encuentra en Roma, Italia. (Foto: Presidencia)
El abogado del mandatario indicó que actualmente se encuentra en Roma, Italia. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo (Lambayeque) reprogramó para el próximo martes 30 de junio, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de juicio oral del proceso que se sigue contra el presidente José María Balcázar Zelada por el presunto delito de apropiación ilícita.

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