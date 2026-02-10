JNJ abre investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho

Resumen

Richard Concepción Carhuancho es magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. (Foto: Poder Judicial)
Richard Concepción Carhuancho es magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. (Foto: Poder Judicial)
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso abrir investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho, como magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por presuntas irregularidades en la tramitación de un incidente de apelación.

