JNJ abre investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso abrir investigación preliminar contra el juez Richard Concepción Carhuancho, como magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por presuntas irregularidades en la tramitación de un incidente de apelación.

La medida se encuentra contenida en el Informe N° 007-2026-GATRP-JNJ, de fecha 27 de enero y se origina en la denuncia N° 144-2026-JNJ, derivada de los hechos puestos en conocimiento por el Tribunal Constitucional (TC) mediante el Oficio Nº 001-2026-OTDA/TC, del pasado 19 de enero.

De acuerdo con la información remitida por el TC, los hechos estarían relacionados con la tramitación del incidente de apelación del expediente Nº 00203-2024-13, procedimiento a cargo del referido magistrado en el marco de un proceso penal seguido ante la justicia especializada.

“La Junta Nacional de Justicia consideró que los hechos descritos ameritan el inicio de una investigación preliminar, con la finalidad de evaluar si la actuación del juez se ajustó a los deberes funcionales, principios procesales y estándares de conducta que rigen el ejercicio de la magistratura”, subrayó.

La apelación a la que se refiere el TC tiene que con el trámite de la prisión preventiva que Concepción Carhuancho dictó contra Mateo Castañeda, exabogado de la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), por el caso “Los Waykis en la sombra”.

En el documento, el Tribunal Constitucional cuestionó la demora del juez en conceder la apelación contra la prisión preventiva y elevar el expediente a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Como se recuerda, en noviembre del 2024 el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 24 meses de prisión preventiva contra Mateo Castañeda, en el marco del mismo proceso que también incluye a Nicanor Boluarte, hermano de la exmandataria.

Sin embargo, casi un mes después la Quinta Sala Penal de Apelaciones revocó la decisión, ordenando la liberación inmediata del letrado, quien cumple una orden de impedimento de salida del país durante 24 meses y debió pagar una caución de S/. 10.000.