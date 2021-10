El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional verá este martes 19 la audiencia de impedimento de salida del país por 12 meses contra Richard Rojas, sindicado operador de Vladimir Cerrón y recientemente designado embajador de Perú en Venezuela.

Según el documento al que accedió este Diario, la audiencia se llevará a cabo desde el mediodía a través de la plataforma Google Hangoust Meet, con la presencia virtual de las partes implicadas.

Fue la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos quien solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra Rojas García, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos.

A Rojas García se le atribuye haber colaborado en la ejecución de transferencias y ocultamiento del financiamiento ilegal de la pasada campaña presidencial del partido Perú Libre, del cual es dirigente nacional.

Rojas, sindicado por el Ministerio Público como hombre de confianza de Vladimir Cerrón en el caso Los Dinámicos del Centro, aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

La Cancillería confirmó el último viernes que Venezuela había aceptado el nombramiento de Richard Rojas, secretario general de Perú Libre en Lima y uno de los implicados en el caso Los Dinámicos del Centro, como embajador.

“En la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Fredy Rojas García como nuevo Embajador del Perú”, informó Torre Tagle.

La aceptación de Richard Rojas como nuevo embajador del Perú en Venezuela se dio luego de que Panamá no aceptara al operador de Vladimir Cerrón como representante diplomático.

