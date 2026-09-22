La fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de cárcel para el también excongresista por brindar presunta falsa declaración sobre sus gastos y aportes ante la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), entre 2018 y 2021.
La fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de cárcel para el también excongresista por brindar presunta falsa declaración sobre sus gastos y aportes ante la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), entre 2018 y 2021.
Por Redacción EC

El 33 Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Lima ordenó que el expediente del caso del excandidato presidencial Roberto Sánchez por presunta falsa declaración de aportes sea enviado al 10 Juzgado Unipersonal de Lima para la instalación del juicio oral.

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