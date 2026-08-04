Roberto Sánchez fue el candidato presidencial de Juntos por el Perú. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Roberto Sánchez fue el candidato presidencial de Juntos por el Perú. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA MARCELO
Por Redacción EC

La Tercera Sala Constitucional de Lima ratificó la resolución que declaró improcedente un pedido de medida cautelar en beneficio del excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien afronta un proceso en su contra por presunto falseamiento de información sobre aportes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.