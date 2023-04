Roberto Su, abogado del expresidente de la República Alejandro Toledo, extraditado al Perú este domingo desde Estados Unidos para ser procesado por presuntos actos de corrupción en el marco del caso Odebrecht, aseguró que “no existe ninguna prohibición para que una persona extraditada no pueda tener un arresto domiciliario”.

En declaraciones a la prensa, en su llegada a las instalaciones de la DIPA, en el Callao, el letrado indicó que esperará los resultados de las pruebas médicas que le realizarán a su defendido para decidir si solicitará el arresto domiciliario.

“Nosotros no es que estemos en contra (de que Toledo sea recluido en Barbadillo). Primero está la salud, lo más importante es la salud y la vida de un ser humano. Entonces, si clínicamente los médicos indican que su vida está en riesgo, evidentemente, la norma procesal permite que se puedan tomar otro tipo de medidas”, declaró el abogado Roberto Su.

“No existe ninguna prohibición de que una persona extraditada no pueda tener un arresto domiciliario. Quienes están saliendo a dar comentarios, los opinólogos que salen del clóset (sic), están mintiendo”, agregó.

Consultado por el proceso penal que afrontará el expresidente, dijo que en esta semana habría tres audiencias, y se continuará con un proceso “que ha estado durmiendo dos años y medio por responsabilidad de la fiscalía y el Poder Judicial”.

“El presidente Toledo no tiene un juicio en este momento por el caso Odebrecht, pero debería tenerlo dentro de seis a ocho meses. Así que su situación va a ser de esperar y son audiencias donde él no interviene, no hay obligación de que el acusado esté presente en los debates”, mencionó.