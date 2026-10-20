Se estableció una reparación civil de S/ 1 millón que deberá ser abonada de manera solidaria por Rodolfo Orellana Rengifo, Ludith Orellana Rengifo y los otros procesados. (Foto: Congreso)
Se estableció una reparación civil de S/ 1 millón que deberá ser abonada de manera solidaria por Rodolfo Orellana Rengifo, Ludith Orellana Rengifo y los otros procesados. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Rodolfo Orellana a 7 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos, en las modalidades de actos de conversión y transferencia, en el marco del denominado caso Parinacochas.

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