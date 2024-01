Tras haberlo negado públicamente, la congresista y tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz (Avanza País), finalmente confirmó que sí mantiene una relación sentimental con el exlegislador Paul García. La relación ensimisma no tendría nada de malo, sino fuera porque personajes allegados a su actual pareja —entre ellos, su propia hermana— fueron contratados en distintos puestos en el Congreso, tal como lo reveló El Comercio, y por lo cual la fiscalía abrió una investigación.

“Es la única vez que voy a hablar de un tema personal, porque si no me equivoco es la primera vez que dan tanta importancia a un tema íntimo de una política. […] En efecto, él estuvo en Nueva York, yo también. Actualmente somos pareja” , aseveró Amuruz a Canal N, luego de conocerse que viajaron a Estados Unidos (EE.UU.) en vísperas del Año Nuevo.

En #MundosParalelos, tras la difusión de una fotografía en redes sociales, la congresista confirmó que mantiene una relación amorosa con Paul García. "Me apena tener que aclarar estas situaciones porque debería ser algo muy íntimo", agregó ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/5q6OVXTnmi — Canal N (@canalN_) January 5, 2024

La legisladora de Avanza País también señaló que “en su momento” sí le consultó a García, exlegislador de Acción Popular, “si es que conocía a personas idóneas” y “que cumplan con los requisitos mínimos o máximos (sic) del Congreso para que me puedan sumar en mi gestión”. Aunque negó que él le haya brindado una terna de nombres y dijo que le indicó que sí conoce “pero que lo idóneo” es que sea ella misma que efectúe entrevistas, lo que dice que ocurrió.

Sin embargo, en octubre pasado, y luego del escándalo por la fiesta en Lince en la que Amuruz participó y que terminó con el asesinato de una persona, la legisladora había negado tener una relación sentimental con García, a quien dijo haber conocido “hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses atrás”. “Relación sentimental no la tengo, no somos ni un matrimonio ni convivientes ni novios. […] Yo no tendría ningún problema en poder afirmar que hay una relación oficial. Pero no la hay” , refirió.





El trágico episodio en Lince abrió pase también para conocer que al menos ocho personas allegadas a García habían sido contratadas en oficinas vinculadas a Amuruz o que habrían sido contratadas a pedido de ella, tal como lo reveló El Comercio en octubre pasado. Entre ellas se encontraba incluso la hermana de García, Alejandra García Oviedo.

Por este hecho, la fiscalía abrió una investigación preliminar por presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la cual se mantiene vigente hasta el momento, según confirmaron fuentes de El Comercio. Otras fuentes indicaron que incluso la Procuraduría Anticorrupción se encuentra apersonada en el caso.

En el Congreso, en cambio, la situación fue diferente. A fines de noviembre, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un informe con el que se bloqueó una eventual investigación en contra de Amuruz, señalando que las personas contratadas “no tienen vínculo de consanguinidad ni por afinidad con la congresista denunciada”.

“Su vinculación laboral no podría calificarse como prohibida legalmente, por más que pertenezcan al entorno amical del señor Paul García y debido a que las contrataciones se habrían realizado dentro del marco normativo sobre la materia” , se indicó en el informe del caso.

Según una revisión a la última planilla de personal disponible en el portal web del Congreso (noviembre), al menos tres de los ocho allegados al exparlamentario continúan trabajando en el Congreso, una de ellas su exasesora Cenit Málaga. El resto de personas —incluida la hermana de García— ya no aparecen en la relación de trabajadores.

NOMBRE CARGO OCTUBRE 2023 NOVIEMBRE 2023 TIPO DE VINCULACIÓN Alejandra Paola García Oviedo Asesora en el Área de Calidad Legislativa NO Hermana de Paul García Erik Alexander Enrique Tirado Auxiliar en la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales* SI Hermano del fallecido en la fiesta de Lince y militante de Más Callao, el movimiento regional con el que García postuló a la alcaldía chalaca en el 2022. Angie Gómez Acosta Técnico en la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales* SI Esposa del fallecido en la fiesta de Lince Rony Emir Enrique Tirado Técnico de la Comisión Especial Capital Perú NO Hermano del fallecido en la fiesta de Lince Rocío Isabel Beltrán García Técnico Tercera Vicepresidencia NO Extrabajadora del despacho de Paul García cuando fue congresista en el 2020-2021 Cenit Málaga Carcasi Asesora de la Tercera Vicepresidencia SÍ (Asesora principal de despacho) Extrabajadora del despacho de Paul García cuando fue congresista en el 2020-2021 Carmen Margarita Neyra Jiménez Asesora II en el despacho de la congresista Amuruz NO Fue personera del Movimiento “Más Callao” en 2022, cuando García Postuló a la alcaldía del Callao. Karen Viviana Rojas Brandes Asesora II de la Comisión Especial Capital Perú NO Postuló como regidora en la misma lista que encabezó Paul García *En la planilla de setiembre, figuró en la Oficina de Comunicaciones del Congreso Fuente: Congreso





“ En su momento cuando ocurrió algo tan mediático, dije la verdad. No tenía una relación. Pero jamás desestimé el hecho de conocerlo. […] Me tomé el tiempo, pasó este suceso y hoy por hoy sí te puedo decir que tengo una relación. A mí no me genera un temor que esto abra una investigación, porque soy sincera. ¿Qué puede ocurrir? Absolutamente nada ”, señaló ahora Amuruz. También sostuvo que “hay que respetar” la investigación que está llevando a cabo la fiscalía y su competencia, aunque dijo sentirse “tranquila” al respecto.





Implicancias legales

Para el abogado penalista Andy Carrión este reconocimiento de Amuruz podría complicar su situación legal pues podría “apuntalar” la investigación que se sigue en el Ministerio Público, “pero ya por el presunto delito de tráfico de influencias”. Esto último —remarcó— siguiendo la estrategia que ya se ha venido observando en otros casos anteriores, como el de la expremier Betssy Chávez.

“El reconocimiento de la relación sentimental por parte de Amuruz implicaría una real influencia por parte de su enamorado, novio, en contrataciones con el Estado. Porque estás hablando de contrataciones, no de una obra no de un servicio, pero si laborales dentro del Congreso. Y para ello también se requiere pasar por los determinados filtros”, manifestó Carrión.

El abogado indicó que, si bien hay un cierto margen de flexibilidad para contratar a personas de confianza, ello no exime de que se cumplan procedimientos y requisitos mínimos. “Al parecer los congresistas interpretan de que el cargo de confianza implica arbitrariedad absoluta y en ese arbitrio pueden contratar a quien se le dé la gana” , cuestionó.

Además, también indicó que si Amuruz no solo negó ante los medios sino ante las autoridades (ya sea en policía o la propia fiscalía) que había una relación sentimental con García, podría considerarse como un “fraude procesal”.

Por su parte, el abogado penalista Vladimir Padilla incidió en que la fiscalía, en su estrategia de investigación, debería poder confirmar si es que los contratados cumplieron el perfil mínimo para acceder al cargo, pero sobre todo también si es que las labores se llegaron a efectuar.

“Si bien es cierto que es la oficina de administración la que contrata, esta contrata bajo la propuesta de alguien y bajo el requerimiento de alguien. [...] Y el cargo de confianza no es elegir a quien te de la gana. Tiene que cumplir ciertos requisitos” , remarcó también Padilla.

Por su parte, el penalista Enrique Ghersi consideró que si la relación entre Amuruz y García es simplemente sentimental y no conviven o tienen una unión de hechos, el tema no tendría mayor “efecto jurídico”. Si en caso se llegue a confirmar lo contrario, “sí habría una infracción a la norma y la fiscalía va a tener que investigar”.

“No por el mero hecho de que trabaje en su despacho un amigo del enamorado se comete un delito; tendría que probarse de que el enamorado influyó para que lo contratara; probarse de que efectivamente la congresista contrata a estas personas como consecuencia de una petición de su pareja”, aseveró.

Ghersi también coincidió en que si Amuruz no solo negó a García ante los medios sino que ante las autoridades, sí podría enfrentar consecuencias penales, porque “es delito”.