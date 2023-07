Sada Goray coordinó con el congresista Darwin Espinoza, señalado como uno de ‘Los Niños’ durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, para que su exesposo sea nombrado como viceministro en el Ministerio de la Producción. Esto según la declaración de un colaborador eficaz que recoge el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop) como parte de su investigación contra la empresaria y otros por el caso de presuntos actos de corrupción en el Fondo Mivivienda (FMV) y otras entidades durante ese gobierno.

El referido exesposo de Sada Goray es Luis Mesones Odar, quien está prófugo de la justicia desde el 7 de julio, cuando se le dictó una orden de detención preliminar. La fiscalía lo investiga como parte de este caso, le atribuye el delito de colusión y ha pedido para él 36 meses de prisión preventiva. Le imputan ser parte del esquema para copar el FMV, donde dio servicios de asesoría a través de una empresa, con el supuesto objetivo de favorecer los intereses de su socia y excónyuge.

En el contexto de esta investigación, el colaborador eficaz 09-2023 declaró a la fiscalía que en una ocasión, Luis Mesones acudió a la casa de Sada Goray y “esta la pregunta si quiere viceministro de Producción”. “[Luis] Mesones, sorprendido por la pregunta realizada por Sada Goray, respondió que no conocía sobre ese cago, preguntándole qué es lo que haría”.

“Sada Goray irónicamente le respondió: vas a ser viceministro, entonces Mesones aceptó la propuesta”, agregó.

La declaración continúa con que luego de esto, Sada Goray “coordina con Darwin Espinoza para que su exesposo Luis Mesones sea designado como viceministro de Producción, por lo cual Luis Mesones visita a Darwin Espinoza a su despacho y después, el 11 de diciembre del 2021, es nombrado como viceministro”.

En efecto, el 10 de diciembre de ese año, Luis Mesones fue nombrado viceministro de Mype e Industria del Ministerio de la Producción. La resolución fue firmada por Pedro Castillo y por el entonces ministro Jorge Luis Prado Palomino, quien hoy es investigado como parte del caso ‘Los Niños’. Allí, la Fiscalía de la Nación investiga presuntos nombramientos direccionadas en el Ejecutivo para favorecer a allegados de congresistas también investigados. Entre ellos está Darwin Espinoza, a quien se le atribuye tener una particular influencia sobre el Ministerio de la Producción.

Sin embargo, los registros del Congreso no dan cuenta de alguna visita oficial de Luis Mesones a Darwin Espinoza en su despacho. Su único ingreso registrado al Congreso es del 12 de noviembre del 2021, a invitación de la entonces presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva. Ese día se realizo un reconocimiento a la selección juvenil de golf, en el que fue reconocida la golfista Mariana Mesones Goray, hija de Sada Goray y Luis Mesones.

Esta referencia a Darwin Espinoza no es la única dentro del caso de Sada Goray. El mismo colaborador eficaz ha declarado que “para realizar sus actividades comerciales y delictivas”, la empresaria usaba “número telefónicos internacionales” comprados por ella o por su madre en Estados Unidos, los cuales cambiaba frecuentemente, y que cada vez que venía el Perú traía teléfonos con esos números activados. “Tengo conocimiento que esas líneas telefónicas era entregadas por Sada Goray a las personas con las que realizaba sus distintos negocios, entre ellas: el congresista Darwin Espinoza”, afirmó.

El Comercio llamó y envió mensajes al legislador para consultarle sobre esto señalamientos y sobre si conoce o se ha reunido con Sada Goray o Luis Mesones. Hasta el cierre de este nota, no hubo respuesta. La defensa de Sada Goray ha optado por no declarar sobre el caso mientras se debate el pedido de prisión contra la investigada. Sin embargo, recordaron que esta versión no forma parte de la imputación formal de la fiscalía contra ella.

Dentro la carpeta fiscal, el colaborador 09-2022 ha dado múltiples declaraciones sobre las coordinaciones de la empresaria con sus coinvestigados, como Luis Mesones, sobre quien habría dispuesto que “sea asesor externo” del presidente del FMV para que pueda tener acceso a la entidad y pueda “continuar cumpliendo las funciones encomendadas” por ella. “[Mesones] era quien coordinaba las órdenes de Sada Goray con los directores del Fondo Mivivienda, era como sus ojos y el enlace de Sada Goray en esa institución”, afirmó el delator.

También ha referido que la empresaria gestionó su designación como director de Sedapal para “tener manejo” en esa entidad.

Darwin Espinoza, 'Los Niños' y Produce

Darwin Espinoza ya es investigado y tiene una denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación por el caso de ‘Los Niños’ por presuntos favorecimientos a cambio de apoyar a Pedro Castillo en contra de su vacancia. De acuerdo con un informe policial elaborado por el equipo especial de la PNP en diciembre del 2022, se le señala como como líder de los congresistas a los que, “a cambio de su patrocinio ilegal e ilegítimo” en favor del exmandatario, se les dio “el manejo discrecional del Ministerio de la Producción para la designación indirecta de su titular y puestos claves, actos ilícitos que habrían estado bajo la coordinación y operativización del citado congresista”.

A fines de ese mes, dicho informe fue uno de los elementos con los que el caso ‘Los Niños’ fue ampliado por la Fiscalía de la Nación para incluir a más congresistas y a exministros como investigados, entre ellos Prado Palomino. También de amplió la indagación a Darwin Espinoza y otros legisladores de su bancada para añadir sus presuntos intereses en el Ministerio de la Producción. Se les atribuye incluso haber propuesto como titular del sector al referido exministro para que este haga viables nombramientos de sus recomendados. La hipótesis fiscal parte de las declaraciones de al menos dos colaboradores eficaces.

A Darwin Espinoza, en particular, se le atribuye haberse reunido con el asesor presidencial Auner Vásquez en octubre del 2021, fecha en la que se le “transmitió la propuesta” de Pedro Castillo para que “la facción congresal que lideraba maneje a su discreción el Ministerio de la Producción, ofreciéndoles asignar además designar al ministro y las direcciones claves [...] aceptando la propuesta el congresista”. Prado Palomino fue nombrado al frente de esa cartera en noviembre de ese año. Al legislador acciopopulista, además, se le vincula con la designación de Javier Pérez Reyes como funcionario en esa cartera en diciembre del 2021.

En cuanto a Jorge Prado Palomino, la fiscalía le imputa los delitos de organización criminal y negociación incompatible por supuestamente “haber sido captado” por Darwin Espinoza y otros congresistas de Acción Popular que habrían propuesto su nombramiento ante Pedro Castillo. “Esta organización criminal habría logrado tomar el control el control del más alto nivel del sector Producción para sus fines ilícitos”, se lee en la resolución firmada por la Fiscal de la Nación. En concreto, se mencionan al menos 13 nombramientos de presuntos “recomendados” de esos legisladores.

Otro personaje clave en este caso es el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo, presunto receptor de los S/ 5.4 millones entregados por Sada Goray para verse favorecida con nombramientos en el Ejecutivo. Dentro su proceso de colaboración eficaz, el exfuncionario ha declarado que le informó a un grupo de congresistas en noviembre del 2021 que el entonces presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), Juan Bustamante Encinas, “había sido propuesto” por Darwin Espinoza a nombre de la bancada de Acción Popular. Dicho ente está adscrito al Ministerio de Vivienda, de forma similar al FMV.

“Los congresistas mencionados [entre ellos Darwin Espinoza] acordaron manejar Sencico, gestiones que eran de conocimiento del ministro Geiner Alvarado López y del presidente Pedro Castillo, quien fue la persona que firmó la designación de Juan Bustamente Encinas [...] con la finalidad de contar con los votos suficientes que lo protejan ante cualquier moción de vacancia presidencial y la de sus ministros”. dijo Marrufo a la fiscalia. Añadió que luego se enteró de que “estaban cobrando tres mil soles a funcionarios para colocar en cargos el interior de Sencico, donde se encontraban involucrados el congresista Darwin Espinoza y su esposa”.

El Comercio ha informado que un expresidente de Sanipes, ente adscrito a Produce, declaró a la fiscalía que Darwin Espinoza le pidió colocar a sus “recomendados” en la entidad. Además, el Ministerio Público cuenta con chats de la cónyuge del legislador de Acción Popular con una funcionaria de Sencico para copar esa institución con funcionarios elegidos a dedo. Entre febrero y junio del 2022, el Sencico también tuvo como presidente ejecutivo a Roger Gavidia, exdirector del FMV presuntamente colocado por Sada Goray, para quien hoy también se pide prisión preventiva.