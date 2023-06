A pesar de ello, estas firmas, agrupadas en el holding Marka Group, pudieron acceder a dinero del Fondo MiVivienda (FMV).

La Procuraduría Anticorrupción, a través de una auditoría, ha advertido que en estos cuatro proyectos y otros dos, Piura Bonita y Alto Laran, hubo un patrón de “excepción”, en el sentido de que solamente se les exigió a las empresas de Goray el aporte del 15% del fideicomiso para garantizar la obra, cuando lo establecido es el 25%.

¿Cómo logró esta reducción de 10 puntos porcentuales? De acuerdo a la declaración del colaborador eficaz N°13-2022- EFICCOP, Salatiel Marrufo, ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, tuvo en setiembre del 2021 una reunión con la empresaria, donde le informa que hay miembros del directorio del Fondo MiVivienda que se oponen a entregarle los proyectos a su empresa.

En ese sentido, el ex alto funcionario le avisó que la votación tendría un resultado negativo si esta se llegaba a concretar. Por ello, le adelantó que iba a tener que hacer cambios y que “eso tenía un costo”.

Goray, en respuesta, le dijo que sí él lograba que aprueben los acuerdos, ella le daría S/2 millones en dos armadas.

“La primera sería este año [en referencia al 2021] y le daría S/900.000 para completar el millón de soles porque ya les había dado S/100.000 en el mes de setiembre y el otro millón de soles les daría el otro año conforme vaya ganando”, añadió.

Unas semanas después de este encuentro, exactamente el 29 de setiembre de 2021, se acordó nombrar a Pedro Arroyo Marquina como presidente del Fondo MiVivienda y a Roger Gavidia Johanson y Gonzalo Arrieta Jovic como directores de la referida institución. Los tres por recomendación de la empresaria.

Con Arroyo, Gavidia y Arrieta en el directorio, el Fondo MiVivienda aprobó que en los proyectos Praderas de Cacatachi, Chiclayo Bonito, Barranca Bonita y Lima Bonita, las empresas satélites de Marka Group solamente dieran el 15%. No obstante, el Equipo Especial de fiscales contra la Corrupción en el Poder, dirigido por la fiscal superior Marita Barreto, identificó que no cumplieron con este pago en su totalidad.

Solo entre el 3% y el 13%

De acuerdo a un documento judicial obtenido por El Comercio, la empresa Praderas de Cacatachi, de propiedad de Goray, debía aportar S/2′870.711 par la II etapa del proyecto y S/4′719.203 para la III, que equivalían al 15%. No obstante, solo transfirió S/1′204.908 y S/664.644. Es decir, el 6% y 3%, respectivamente.

Y a pesar de que la firma no cumplió con las condiciones mínimas, el Fondo MiVivienda desembolsó a cuenta del fideicomiso de ese proyecto S/32′359.690, con la finalidad de otorgar 834 Bonos Familiares Habitaciones (BFH). De este dinero, fueron liberados S/. 3′253.244 “para pagos de avance de obra”.

Esta situación se repite en otros tres proyectos. Por ejemplo, en Chiclayo Bonito, la firma de Goray debía entregar S/4′831.502 para la II etapa, y S/4′866.723 para la III. Sin embargo, solamente depositó S/3′040.052 y S/2′439.928, que equivalen al 9% y 7,52%, respectivamente. Nuevamente, quedaron lejos del 15% pactado.

El Fondo MiVivienda ha liberado S/13′221.292 “para pagos de avance de obras”, quedando un saldo de S/32′761.708.

Para las etapas II y III de Lima Bonita, Marka Group solamente aportó S/4′444.822 y 3′520.619, lo que equivale al 13% y 10%, respectivamente.

Y en Barraca Bonita, etapa II, la inmobiliaria Nuevo San Bartolo SAC, de Goray, entregó S/3′948.645. Es decir, el 12%.

Fideicomiso Monto BFH desembolsado Fondos liberados para obras Porcentaje aportado por empresas de Marka Group Praderas de Cacatachi S/32’359,690 S/. 3’253,244 Etapa II

6% (S/1’204,908)

Etapa III

3% (S/664,644) Chiclayo Bonito S/45’983,000 S/13’221,292 Etapa II

9% (S/3’040,052)

Etapa III

7,52% (S/2’439,928) Barranca Bonita S/12’488,652 S/.1’758,590 Etapa II

12% (S/3’948,645) Lima Bonita S/50’817,999 S/. 3′987,237

Al respecto, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Milton Von Hesse consideró que “ya era raro” que a las empresas ligadas a Marka Group le hayan reducido su aporte al fideicomiso del 25% al 15%. “Pero que ni siquiera haya llegado a financiar el 15%, significa que trasladó todo el riesgo al futuro propietario de la vivienda”.

En comunicación con El Comercio, Von Hesse explicó que los riesgos en los proyectos del Fondo MiVivienda se dividen entre la empresa, el Estado y el comprador. Este último es el que menos riesgo debe enfrentar. No obstante, advirtió que en las cuatro obras mencionadas ha existido “negligencia” de parte de la institución pública.

Remarcó que si las firmas de Goray no llegaban si quiera a cubrir el 15%, el Fondo MiVivienda debió ordenar “que no se mueva el fideicomiso”.

“Y debió inmediatamente supervisar el proyecto para ver qué estaba pasando. Lamentablemente, el Fondo Vivienda fue capturado durante el gobierno de Pedro Castillo. La mayoría del directorio fue puesto por esa señora. Esta señora capturó a casi todas las entidades del sector Vivienda para implementar un gran sistema de corrupción”, acotó.

Un directorio “estrechamente” ligado a la empresaria

De otro lado, el colaborador eficaz N°09-2023, en la declaración que dio al Ministerio Público el 22 de marzo último, dijo que las personas elegidas por Goray para integrar el directorio del Fondo MiVivienda “estaban estrechamente ligadas con ella y con sus socios financistas para que puedan favorecerla en los procedimientos administrativos” en esa institución.

Por ejemplo, esta persona mencionó que Arroyo Marquina, quien fuera presidente del FMV, “es compadre, amigo de la universidad y socio” de Luis Mesones, ex esposo de la empresaria con la que tiene dos hijos.

Arroyo, en su declaración testimonial del 7 de marzo de este año, refirió que conoce hace 15 años a Goray y reconoció que Mesones fue su compañero en la Universidad Nacional de Trujillo, “hace 30 años donde estudiamos Ingeniería Industrial”.

Gavidia Johanson, otro de los directores de MiVivienda recomendado por la empresaria, dijo el 3 de marzo de 2023 ante la fiscalía, que a mediados de agosto de 2021 recibió una llamada de Goray Chong, quien le preguntó si le interesaba trabajar en el sector público y le solicitó su hoja de vida.

“Me dijo que el Estado tenía deficiencia, me preguntó si me interesaba trabajar en el sector público y me pidió que le pasara mi CV para saber si tenía el perfil, le respondí que le iba a mandar mi currículo y ese mismo día le mandé mi currículo a través de WhatsApp a su número telefónico que ahora no recuerdo”, manifestó.

El Ministerio Público, además, indica que el 11 de setiembre, tres semanas antes de que se hiciera oficial los cambios en el directorio del Fondo MiVivienda, Goray, Pilar Tijero y el periodista Mauricio Fernandini viajaron a Lambayeque, donde se reunión con Marrufo en su casa. A esta cita llegaron Arroyo y Mesones para que el alto funcionario los conociera.