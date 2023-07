El Poder Judicial continuará con la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra Sada Goray, Mauricio Fernandini y otros investigados por corrupción en el sector Vivienda este miércoles a las 10 a.m.

En la más reciente sesión que se llevó a cabo el lunes 24, el juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, reprogramó la continuación de la audiencia para el 26, y así seguir evaluando las versiones de los abogados de los implicados en los ilícitos cometidos durante el gobierno de Pedro Castillo.

La investigación preparatoria contra Sada Goray Chong, el periodista Mauricio Fernandini, y el prófugo exesposo de la primera Luis Mesones Odar, incluye a los exintegrantes del Fondo MiVivienda Pedro Arroyo, Roger Gavidia, Gonzalo Arrieta y otros por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, entre otros.

Magistrado suspende audiencia para continuar el miércoles 26 a las 10:00 h. pic.twitter.com/v80Q7KqiV2 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 24, 2023

El Comercio tuvo acceso a la imputación fiscal que incluye el testimonio de un colaborador eficaz que reveló que la empresaria tenía comunicación con coimputados para advertir que iban a pedir prisión preventiva en su contra, por lo que debían tratar de evadir la justicia y salir del Perú. Esto desde finales del año 2022.

A esto se suma lo que manifestó el fiscal Julio Ormeño, parte del equipo especial contra la corrupción en el poder, que advirtió que Goray Chong es parte del pedido de prisión preventiva por 36 meses porque como colaboradora eficaz no presentó toda la información necesaria.

“Como es de conocimiento público, y la señora Sada Goray lo ha mencionado mediante su abogado en la anterior sesión, se encontraba en un proceso de colaboración eficaz, en el cual no se ha brindado toda la información detallada, no se ha brindado toda la ruta del pacto colusorio que se había realizado. Por lo tanto, el comportamiento durante el procedimiento no es óptimo y alentaría también a un peligro de fuga”, advirtió el lunes.