La empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini se defendieron y aseguraron que sí colaboraron con las investigaciones del Ministerio Público sobre la trama de corrupción en el Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, durante el gobierno de Pedro Castillo.

En su intervención ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, Fernandini Arbulú indicó que en su primera confesión sincera entregó su celular y cuestionó que sus conversaciones de WhatsApp con las partes involucradas hayan sido difundidas en los medios de comunicación, pese a tener el carácter de reservado.

“Sí he entregado mi celular, la evidencia es que las comunicaciones, los chats, los pantallazos, las fotografías se difundieron en todos y cada uno de los medios de comunicación”, expresó.

Mauricio Fernandini también negó haber estudiado en la misma universidad con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado y el exjefe del gabinete de asesores de dicho portafolio Salatiel Marrufo.

Por su parte, Sada Goray insistió en su inocencia y dijo que firmó un preacuerdo de colaboración eficaz, del cual es respetuosa. Indicó que en el documento se comprometieron a no arrestarla, a no dictarle impedimento de salida del país y pagar una caución de un millón de soles.

“Tuve que dejar mi casa garantía. He tenido protección de víctimas y testigos en todo el proceso, pero ¿sabe qué pasó? He tenido una campaña mediática negativa sin precedentes, lo que originó satanizar a un personaje Sada Goray y que no se asemeja ni al 10% de la realidad lo que yo he hecho en este país”, acotó.

Tras concluir la intervención de los abogados y ejercer los investigados su autodefensa, los magistrados de la sala anunciaron que resolverán y remitirán su decisión a las casillas electrónicas de las partes procesales en el plazo de ley.

Como se recuerda, el pasado 2 de agosto, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional acogió el pedido del Ministerio Público y dictó 30 meses de prisión preventiva contra todos los implicados.

Por ello, Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Roger Gavidia fueron trasladados al penal Miguel Castro Castro, mientras que Sada Goray al establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos.

Sin embargo, la fiscalía apeló al fallo con la finalidad de elevar de 30 a 36 meses la prisión preventiva dictada contra todos ellos, investigados por el presunto delito de colusión agravada cometidos en el marco de una organización criminal.