La Sala Plena de la Corte Suprema expresó su total confianza a las acciones que realiza la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en defensa de los jueces y juezas del Perú y de su independencia.

A través de un pronunciamiento publicado en la cuenta institucional en “X” del Poder Judicial, indicó que dicha postura se adoptó en la sesión llevada a cabo este jueves 24 de setiembre.

“Expresar la plena confianza del máximo órgano deliberativo del Poder Judicial en las acciones que la presidenta de este poder del Estado está realizando para la defensa de los jueces y juezas del Perú y de su independencia”, indicó en la red social.

#Importante. Sala Plena de la Corte Suprema expresa total confianza a las acciones que realiza la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, en defensa de los jueces y juezas del Perú y de su independencia. pic.twitter.com/BqckcSuCis — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 24, 2026

Como se recuerda, Tello Gilardi, rechazó el discurso que brindó la mandataria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en defensa de militares y policías que vienen siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad, y pidió que se retracte.

“Parece que lo olvidó porque ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial”, expresó al cuestionar que Fujimori Higuchi haya dicho que se ha transgredido el debido proceso en el caso de los militares y policías.

“Las rechazo completamente y espero que todos los jueces y las juezas respalden, porque nosotros no podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que a pesar que militares y policías han demostrado -dijo ella- que sus procesos han sido transgredidos, el debido proceso ha sido transgredido, nosotros continuamos juzgándolos”, subrayó.

“No dijo Poder Judicial, correcto, pero, ¿quién juzga en una democracia? Que se retracte porque lo ha hecho a nivel internacional, quizás sí cuando venga acá o explique cuál es el sentido de sus afirmaciones”, añadió al señaló que las afirmaciones de Keiko Fujimori ante la ONU “vulneran la labor y autonomía de las y los magistrados en el país”.

Cabe indicar que durante su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Fujimori criticó que los militares y policías que enfrentaron a Sendero Luminoso y al MRTA sigan siendo juzgados en el Perú, “a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”.

“Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados. A pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido]”, enfatizó.