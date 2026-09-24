Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, recibió el respaldo de la Sala Plena de la Corte Suprema. (Foto: Poder Judicial)
Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, recibió el respaldo de la Sala Plena de la Corte Suprema. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

La Sala Plena de la Corte Suprema expresó su total confianza a las acciones que realiza la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en defensa de los jueces y juezas del Perú y de su independencia.

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