El senador electo de Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri, mostró su rechazo al reciente informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria, y señaló que dicho documento no tiene carácter vinculante ni efectos jurídicos.

En declaraciones a RPP Noticias, Calisto explicó que este tipo de informes corresponden a equipos de trabajo que elaboran opiniones técnicas dentro de los organismos internacionales, las cuales posteriormente deben ser evaluadas por otras instancias.

“Es simplemente un grupo de personas que se juntan, emiten un informe que luego tiene que ser sometido a varios procedimientos al análisis de toda la organización. Es solamente una opinión”, sostuvo.

#OJO Senador electo por Renovación Popular Francisco Calisto Giampietri rechazó el informe de grupo de trabajo de ONU que pide la liberación de Pedro Castillo. Svieta Fernández diputada electa por JPP dijo que Castillo es un preso político.. Debate vía @RPPNoticias pic.twitter.com/ZU8QwVFCS9 — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) July 12, 2026

El legislador electo señaló que discrepa del contenido del informe al considerar que Pedro Castillo sí incurrió en un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

“Yo no concuerdo con esa opinión porque para mí el señor Castillo dio un golpe de Estado a la hora de disolver el Congreso”, afirmó.

Asimismo, recordó que el entonces mandatario anunció públicamente la disolución del Parlamento y ordenó la detención de diversas autoridades.

“Él se paró frente a todo el Perú y dijo ‘disolver el Congreso de la República’ y, más allá de eso, lo que dijo fue que se detenga a diversas autoridades. Se preocupó porque le pusieran seguridad y eso para mí es antidemocrático”, expresó.

Mesa Directiva del Congreso

Respecto a la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso, Calisto indicó que, hasta el momento, Ahora Nación y Renovación Popular no han sostenido conversaciones entre los voceros de ambas bancadas, sino únicamente entre los presidentes de los respectivos partidos políticos.

Consultado sobre la posibilidad de que Juntos por el Perú integre una eventual lista para la Mesa Directiva, el senador electo señaló que esa decisión que será resuelta mediante una votación. “Eso se decidirá en una votación”, puntualizó.