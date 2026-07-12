Francisco Calisto Giampietri, senador electo de Renovación Popular. (Foto: captura RPP Noticias)
Francisco Calisto Giampietri, senador electo de Renovación Popular. (Foto: captura RPP Noticias)
Por Redacción EC

El senador electo de Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri, mostró su rechazo al reciente informe de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria, y señaló que dicho documento no tiene carácter vinculante ni efectos jurídicos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: