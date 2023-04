“Finalmente a mis padres les puedo decir: ‘descansen en paz’”, expresa Sharmelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos, tras la decisión de la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria que condenó a 12 años de cárcel a Daniel Urresti por el asesinato del periodista, en noviembre de 1988.

En entrevista con El Comercio, resalta también que la resolución, leída durante unas seis horas, fue bastante “minuciosa” y “detallada” y valoró adecuadamente los testimonios de los testigos del asesinato de su padre. Esto, dijo, a diferencia, de la sentencia del Colegiado B de la Sala Penal Nacional que en 2018 absolvió a Urresti.

“Me siento reinvindicada, reconfortada. Esto lo esperábamos mi familia y yo desde hace muchos años. La justicia nos era esquiva, se nos iba y no había cuando realmente encontráramos justicia. Ahora solo me queda agradecer y estar en paz porque realmente se hizo justicia”, expresa.

Sharmelí Bustíos señaló también que la condena al exministro Daniel Urresti debe sentar un precedente importante para la labor de los periodistas, que deben buscar siempre la verdad y la justicia.

- La lectura de la condena a 12 años de cárcel contra Daniel Urresti por el asesinato de su padre, Hugo Bustíos, fue una sesión maratónica [terminó pasada la medianoche], pero al final tuvo el resultado que usted y su familia habían estado esperando por casi 35 años...

Realmente, como lo dije en la entrevista [del martes a El Comercio], esperaba una sentencia condenatoria y así se hizo, así sucedió. La sentencia fue bastante minuciosa, detallada, se han evaluado las pruebas de manera individual y conjunta y se han evidenciado las fortalezas y debilidades de los testimonios y contradicciones en las que cayeron la mayoría de los testigos del señor Daniel Urresti.

Solo me queda agradecer, finalmente se sella con justicia un clamor que teníamos de hace más de 34 años. Que se haya logrado hacer justicia, me emociona. Finalmente a mis padres les puedo decir: ‘descansen en paz’. Sobre todo a mi madre que durante 27 años fue la cara visible para que la muerte de mi papa no quede impune.

Y [nos queda] seguir adelante con mayor sosiego y poder cicatrizar esta herida aún abierta y poder cerrar este duelo que no tenía fin.

Acabo de llegar a casa tras una maratónica lectura de sentencia contra Daniel Urresti. Lo primero que hago es encender una vela a mis amados padres y decirles: Se hizo JUSTICIA, 34 años después. El camino ha sido duro y doloroso. Hoy solo queda dar gracias #CasoBustíos pic.twitter.com/jycThvdMX5 — Sharmelí Bustíos Patiño (@SharmeliBustios) April 13, 2023

-Usted menciona que la sentencia fue muy detallada y opuesta a la emitida en el 2018 [cuando una sala absolvió a Urresti por la muerte de Hugo Bustíos]...

E n su momento, el 4 de octubre del 2018, yo esperaba esa sentencia [condenatoria], pero no fue así. En su momento, califiqué como vergonzosa e injusta la sentencia absolutoria. No hay punto de comparación, ahora los jueces se han dedicado al caso con detenimiento. Incluso la valoración que han dado el testimonio de mi madre. Mi madre se sentió escuchada.

No hay que olvidar que los militares actuaban con apelativos. ¿Cómo acusas tú a alguien a quien le dicen ‘Ojos de gato’ o ‘Capitan Arturo’? Urresti estuvo amparado por la impunidad durante casi 15, 20 años prácticamente. Una vez que dan su nombre empiezan las investigaciones, eso fue lo que pasó.

-Daniel Urresti anunció que apelará y obviamente el tema va a subir nuevamente a Corte Suprema...

Nosotros pediremos a la Corte Suprema que la sentencia sea ratificada. No hay que olvidar que este nuevo juicio viene por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, que les ha marcado el camino, cómo debería ser. Los jueces, reitero, han sido muy detallistas, no han dejado cabida a la duda. No hay ningún flanco débil.