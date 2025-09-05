La exprocuradora ad hoc para el caso Lava Jato Silvana Carrión acusó a Rafael López Aliaga tras su destitución y dijo que recibió “amenazas” del propio alcalde de Lima a través de mensajes de WhatsApp.

En declaraciones a los periodistas, indicó que desde ese mismo número coordinó con el burgomaestre -el año pasado- una reunión para la defensa del Estado sobre la concesión de Rutas de Lima.

Detalló que López Aliaga le envió mensajes “intimidantes” donde le advertía con “publicar varias cosas en prensa” si no aceptaba un procedimiento sobre el caso Rutas de Lima, lo que, según dijo, se concretó mediante campañas mediáticas en su contra.

“He sido pasible de amenazas por mensajes a mi WhatsApp del propio alcalde. Directamente me ha enviado mensajes indicándome que si no aceptaba en el tiempo que teníamos que evaluar nuestro ingreso al procedimiento del Discovery, que yo lo estaba obligando a que él salga a prensa a decir varias noticias respecto a mi trabajo y a la Procuraduría Ad Hoc”, expresó.

“Es el número del alcalde, me escribía hace un año y medio, cuando me pidió la reunión sobre la concesión Rutas de Lima y que se la dimos. Coordinamos la reunión y él vino a la sede de la Procuraduría. Desde ese mismo teléfono me ha escrito, en mayo y junio de este año, indicándome, intimidándome, que tenía que tomar la decisión de ingresar al procedimiento de Discovery porque si no iba a publicar varias cosas en prensa. De hecho, podrán verificar que a través del diario ‘Expreso’ ha salido más de una campaña en contra de mi persona y del trabajo que realizamos en la procuraduría”, agregó.

Acusa injerencia política

Carrión afirmó que existe un evidente conflicto de interés por parte de López Aliaga porque su partido, Renovación Popular, está incluido en una investigación por presuntos aportes de Odebrecht y OAS a cargo de la Procuraduría Ad Hoc.

Del mismo modo, la exprocuradora reveló que congresistas de Renovación Popular, entre ellos Alejandro Muñante, quien preside la comisión encargada de revisar los efectos del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y otras empresas, habían solicitado que sea apartada del cargo.

“Es una clara injerencia política porque (además) del pedido que hace el alcalde de Lima para que me aparten del cargo, un grupo de congresistas de su agrupación asistió el día 9 de junio a la Procuraduría General del Estado, a pedirle a la procuradora, incluido el congresista (Alejandro) Muñante, que es presidente de la comisión que ve el caso Odebrecht, a pedirle mi apartamiento del cargo”, subrayó.

“Esa es una clara injerencia política de esa agrupación, que está siendo investigada dentro de uno de los casos a nuestro cargo”, añadió al referir que Rafael López Aliaga presentó hasta tres pedidos para que sea cesada del cargo.

“Voy a evaluar las medidas porque esta es la consumación del primer acto de injerencia política que la Procuraduría General del Estado ha aceptado y materializado”, acotó Silvana Carrión.

Se pronuncia

En conversación con este Diario, la congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) negó las acusaciones de Silvana Carrión, mucho menos que su bancada haya influido en su destitución.

“Totalmente falso, no se tiene tanto poder como para poder sacar a la procuradora. Está hablando de mayo y junio, y estamos setiembre. El tema es que el alcalde le envió una carta en el momento que ella declara que no podía ver el caso de la defensa del caso Lava Jato y Odebrecht porque no le correspondía, sino a los fiscales”, dijo.

“Claramente, el alcalde, con toda la legitimidad, como representante de una institución como la municipalidad, solicita que si no puede hacerse cargo de eso, se vea su destitución”, agregó.

Recordó que los congresistas de su bancada acudieron a la Procuraduría General del Estado solicitando su destitución y negó que haya algo “oculto o amañado”.

“No sé por qué sale a llorar ahora ella cuando fueron Patricia Chirinos, Alejandro Muñante y Noemí Herrera a solicitar y preguntar qué estaba pasando, porque ella, que tenía que defender a una institución del Estado peruano no podía tomar el caso”, sentenció.

El caso

La Procuraduría General del Estado decidió retirar del cargo de procuradora ad hoc para el caso Lava Jato a Silvana Carrión, poco después que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtiera que se están tomando acciones para hostilizar a fiscales y procuradores dedicados a casos emblemáticos de corrupción en el Perú.

A través de un comunicado este viernes, confirmaron que decidieron “dar por culminada” la designación de Carrión Ordinola haciendo uso de sus facultades previstas en su reglamento y el decreto legislativo 1326.

La información previamente había sido confirmada por la propia Silvana Carrión mientras brindaba una entrevista al portal Convoca.pe, al indicar que este viernes 5 de setiembre sesionó el Consejo Directivo de la Procuraduría y que, entre sus acuerdos, decidieron retirarla del cargo de confianza.