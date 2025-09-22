Susana Villarán: PJ inicia este martes juicio oral contra exalcaldesa de Lima por cinco delitos

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional inicia este martes, a las 9 de la mañana, el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y otros 18 investigados por aportes de campaña y presuntos actos de corrupción.

La fiscalía pide una condena de 29 años de prisión para la exautoridad por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.

Tal como explicó El Comercio en un informe publicado este lunes 22 de setiembre, Villarán es acusada de haber liderado una organización criminal que lavó más de US$ 11 millones de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y de Graña y Montero, mediante sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014). A cambio, según la tesis fiscal, realizó pactos ilícitos vinculados a contratos o adendas con dichas empresas.

En mayo del 2019, la ex alcaldesa de Lima reconoció que sabía que Odebrecht y OAS aportaron dinero a las mencionadas campañas (revocatoria y reelección).

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro [su entonces gerente municipal quien falleció en junio del 2025] y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, exclamó en Exitosa.

Sin embargo, negó que esas contribuciones hubieran sido a cambio de una adenda o un contrato a favor de las constructoras.

