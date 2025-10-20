El fiscal José Domingo Pérez pidió suspender el juicio contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán para que se evalúen los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que archivó el Caso Cocteles que involucraba a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Durante la audiencia del juicio oral contra la exburgomaestre, el integrante del equipo especial del caso Lava Jato recordó que el TC declaró que no constituye delito de lavado de activos los aportes de dinero entregados por la empresa brasileña Odebrecht en las campañas políticas.

“Lo que solicito es la suspensión de la continuación del presente juzgamiento hasta que se resuelvan los alcances en el presente proceso de la sentencia del Tribunal Constitucional 2109-2024, que beneficia a Keiko Fujimori”, expresó.

“Es un hecho de conocimiento público que el día de hoy el Tribunal Constitucional, en la sentencia 2109-2024, ha beneficiado a la persona de Keiko Fujimori en la que declara que no es delito de lavado de activos los aportes de dinero de la empresa Odebrecht en las campañas políticas”, agregó.

Pérez Gómez mencionó que en sus alegatos de apertura, la defensa de Susana Villarán planteó la misma tesis de defensa de Keiko Fujimori, por lo que pidió evaluar todos los escenarios posibles, incluyendo un posible retiro de la acusación contra la exalcaldesa y los demás procesados por lavado de activos.

“En ese orden, el Ministerio Público solicita que se suspenda la continuación del juzgamiento en el presente caso hasta que se resuelvan los alcances, para el presente proceso, de la referida sentencia y que se evalúen todos los escenarios posibles, que incluyen el retiro de la acusación en el extremo del delito de lavado de activos”, acotó.

“Por tanto, la reprogramación de la audiencia programada para el 21, sea para el 26 de octubre, y la fiscalía pueda proceder conforme lo ha ordenado el Tribunal Constitucional en la sentencia que beneficia a Keiko Fujimori”, añadió.

Al respecto, el juez Wilmer Quispe Umasi explicó que las partes procesales podrán presentar sus planteamientos respecto al delito de lavado de activos en el transcurso de esta semana y que en la sesión del próximo lunes 27 de octubre se evaluarían los mismos.

“Consideramos que por el momento, en tanto son estos actos procesales los que se están desarrollando, correspondería continuar [con el juicio], ya si hubiera alguna petición -vamos a tener u tiempo desde el martes [21] hasta el lunes [27 de octubre]- se atenderá en la sesión del lunes luego de la lectura respectiva”, manifestó.

El caso

Como se recuerda, por mayoría el TC dejó sin efecto la investigación y acusación del Ministerio Público contra la lideresa de Fuerza Popular por el Caso Cocteles.

En su resolución, el TC señaló que la indagación carecía de sustento jurídico y que el delito de lavado de activos, imputado por la fiscalía en contra de Keiko Fujimori, no estaba penalizado en 2011 y antes de noviembre del 2016.

Respecto al delito de organización criminal, el Tribunal Constitucional sostiene que no se ha probado que Fuerza Popular haya tenido un fin criminal y que la fiscalía no aportó prueba de ello.

Además, atribuyó al Ministerio Público una “excesiva criminalización” y que existía una vulneración del plazo razonable en contra de Fujimori Higuchi, pues son más de diez años y con innumerables subsanaciones a la acusación fiscal.

“Las actuaciones del Ministerio Público tendientes a incriminar a la beneficiaria específicamente por los citados delitos carecen de todo sustento y como tales, deben quedar sin efecto”, dictó el TC, con lo cual quedó sin efecto la nueva acusación fiscal presentada en julio del 2025.