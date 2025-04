El 11 mayo del 2019, acorralada por delaciones de colaboradores de la fiscalía y por un pedido de prisión preventiva en su contra, Susana Villarán optó por confesar que cometió un “error”. Lo hizo por dos canales en paralelo, disipando cualquier duda de que era una admisión calculada.

En una entrevista con radio Exitosa y mediante su cuenta de Facebook, la exalcaldesa de Lima (2011-2014) admitió que recibió durante su gestión aportes de campaña de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, que tenían contratos con la Municipalidad de Lima por las obras Línea Amarilla y Rutas de Lima, respectivamente.

LEÉ TAMBIÉN | Ollanta Humala y Nadine Heredia: ¿qué pruebas presentó la fiscalía y por qué su condena es clave para el futuro de Lava Jato?

No eran dos empresas cualquiera: son las constructoras más emblemáticas del Caso Lava Jato, la trama de corrupción más grande de la historia de Latinoamérica y del Perú.

En su entrevista radial, precisó que tenía “la seguridad” de que las constructoras financiaron su campaña contra la revocatoria promovida por opositores a su gestión (2013) y que “era probable” que ello también se extienda a la de su fallida reelección (2014).

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la Revocatoria. Tomamos la decisión, José Miguel Castro (su exgerente municipal) y yo, de procurar y aceptar los fondos de campaña”, dijo. “Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña”. agregó.

La también exministra de la Mujer atribuyó su “error” a su intención de querer darle continuidad a las obras y proyectos de su gestión, para lo cual su campaña para no ser revocada debía ser reforzada “con publicidad política de gran nivel” y se debía “impedir que la mafia política se apoderara de la Municipalidad”.

La palabra clave es “error”. La alcaldesa calificó así lo sucedido, pero nunca admitió que fue un delito. “No hemos recibido coimas, no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado”, afirmó. También negó haber conocido que el dinero los aportes tenía un origen ilícito.

Es decir, la exalcaldesa admitió el “error”, pero no el delito. Ello obligó al Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía a seguir litigando en su contra para que sea el Poder Judicial el que determine si la exalcaldesa era culpable de un ilícito o no.

Cuestionada por la imputación de la fiscalía, que ya la investigaba por corrupción y lavado de activos por estos hechos, dijo que esta estaba equivocada y que su evidencia “se revelará como falsa en el momento del juicio”.

Seis años después de la admisión pública de Susana Villarán, ese juicio no empieza y no tiene fecha fija.

Un proceso complejo y dilatado

El proceso judicial ha avanzado, pero a paso lento. Si bien ya es una certeza que la alcaldesa no podrá escapar una futura sentencia y que su defensa no logró su objetivo de archivar el caso sin llegar a esta etapa, el inicio del esperado juicio oral aún está a meses de distancia. El próximo 11 de mayo, cuando se cumplan los seis años, aún no habrá fecha para el juicio.

En ese lapso, su proceso judicial ha avanzado con múltiples incidentes.

Si la confesión de Susana Villarán fue una estrategia para librarse de la prisión preventiva, esta no tuvo éxito. Solo tres días después, a pedido del Equipo Especial Lava Jato, el juez Jorge Chávez Tamariz le impuso 18 meses de prisión preventiva que la llevaron a ser internada en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Luego, una sala de apelaciones amplió la medida a 24 meses.

Líena de tiempo De la confesión a las dilaciones al juicio 11 de mayo del 2019: Susana Villarán admite que su campañas del No a la Revocatoria y reelección recibió aportes de Odebrecht y OAS

14 de mayo del 2019: A pedido del fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial Lava Jato, el juez Jorge Chávez Tamariz dicta prisión preventiva para Villarán por este caso

30 de abril del 2020: Sala de apelaciones ordena liberar a Villarán por la pandemia del COVID-19 y le impone arresto domiciliario

28 de agosto del 2020: la investigación a Susana Villarán es reasignada al fiscal José Domingo Pérez luego de que el fiscal Carlos Puma renunció al Equipo Especial Lava Jato.

la investigación a Susana Villarán es reasignada al fiscal José Domingo Pérez luego de que el fiscal Carlos Puma renunció al Equipo Especial Lava Jato. 21 de mayo del 2021: el juez Chávez rechaza el pedido de la fiscalía para ampliar su arresto domiciliario y le da libertad con restricciones

25 de agosto del 2022: el fiscal José Domingo Pérez presenta acusación y pide 29 años de pena para Villarán

8 de mayo del 2023: el juez Chávez inicia el control de acusación contra Villarán y el resto de acusados

10 de octubre del 2024: El gobierno publica una ley dictada por el Congreso que permite apelar los autos de enjuiciamiento

5 de noviembre del 2024: Culminado el control, el juez emite su auto de enjuiciamiento para ordenar que el caso vaya a juicio

8 al 12 de noviembre del 2024: siete acusados, entre los que no está Villarán, recurren a la nueva ley y apelan el auto

26 y 27 de diciembre del 2024: el juez concede las apelaciones y las eleva a una sala superior para que esta las resuelva

el juez concede las apelaciones y las eleva a una sala superior para que esta las resuelva 10 de enero del 2025: El auto es enviado al Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superiro Nacional, al que se le asignó el juicio. Sin embargo, el tribunal opta por programar el juicio hasta que se resuelvan las apelaciones

16 de abril del 2025: Una sala superior resuelve las apelaciones y ordena a la fiscalía subsanar solo sobre dos acusados. Su plazo vencerá el 29 de abril.

9 de mayo del 2025: El juez Chávez evaluará las subsanaciones y devolverá el expediente al juzgado colegiado, que deberá programar el inicio del juicio.

Sin embargo, la misma sala ordenó su liberación en abril del 2020, a raíz de la pandemia del COVID-19. Se le dictó en su lugar arresto domiciliario.

En mayo del 2021, cumplidos los 24 meses de la medida, el despacho del fiscal José Domingo Pérez solicitó ampliar el arresto domiciliario, pero el juez Chávez Tamariz no accedió. Desde entonces, la exalcaldesa es procesada en libertad y reside en una casa en Lurín.

Si bien en su momento se le impusieron restricciones mientras dure el proceso, una ley del Congreso promulgada en octubre pasado puso un límite máximo de tres años a esta figura. Con ello, basta con que su defensa haga un pedido al Poder Judicial para que estas queden sin efecto.

El fiscal José Domingo Pérez, quien asumió la investigación del caso en agosto del 2020, culminó la investigación y presentó su acusación en agosto del 2022.

Ante la suspensión del fiscal José Domingo Pérez, la sustentación de la acusación estaría cargo de su reemplazo temporal, la fiscal Meryl Huamán, o de un fiscal adjunto de su despacho. (Foto: Poder Judicial)

En el requerimiento, se imputa a Susana Villarán haber liderado una organización criminal dentro de la Municipalidad que lavó más de US$ 11 millones de dólares provenientes de Odebrecht, OAS y la peruana Graña y Montero. Se le atribuyen cinco delitos: lavado de activos, asociación ilícita, colusión agravada, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Junto a ella hay otros 30 acusados (20 personas naturales y 10 personas jurídicas).

El hoy suspendido fiscal José Domingo Pérez explicó que a diferencia de otros casos de aportes de campañas, en el de Susana Villarán se considera que los aportes de Odebrecht y OAS fueron parte de un pacto de corrupción entre las empresa y funcionarios municipales, entre ellos la exalcaldesa.

“Los casos que tienen la misma base probatoria que el de la sentencia de Ollanta Humala son los de aportes a campañas electorales, como el Caso Cócteles, Apra, Lourdes Flores. El caso de Susana Villaran se fundamenta en que el aporte es parte de la contraprestación del acto corruptor”, dijo a El Comercio.

Susana Villarán cumplió casi un año en prisión preventiva antes de ser liberada durante la pandemia. (Foto: GEC)

En mayo del 2023, el juez Jorge Chávez Tamariz dio inicio a las audiencias de control de acusación, para determinar si el caso cumplía los requisitos para ir a juicio oral. Durante esta etapa, la defensa de Susana Villarán presentó recursos para archivar el caso sin llegar a la fase de juzgamiento, los cuales fueron rechazados.

Finalmente, en noviembre del 2024, el juez concluyó el control y emitió el auto de enjuiciamiento, la orden para que el caso avance a juicio. Con ello, todo hacía pensar que el juicio estaba a la vuelta de la esquina. Pero un nuevo obstáculo llegó desde el Congreso de la República.

El mes anterior, el Gobierno había promulgado una ley que permite a los acusados apelar los autos de enjuiciamiento, algo que antes no era posible. Las defensas de los siete acusados recurrieron de inmediato a la novedosa norma para presentar sus respectivas apelaciones. Entre ellos no estaba la defensa de Susan Villarán.

En enero, el juez Chávez derivó su auto de enjuiciamiento al Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional (el mismo tribunal que estuvo a cargo del Caso Cocteles y que acaba se sentenciar a Ollanta Humala y Nadine Heredia) para que este se haga cargo del juicio a la exalcaldesa. Sin embargo, optaron por no iniciar el juzgamiento hasta que las apelaciones sean resueltas.

La respuesta a las apelaciones de los autos de enjuiciamiento recién llegó el último miércoles, luego de cinco meses en que el inicio del juicio quedó dilatado.

El juez Jorge Chávez Tamariz, del Sépritmo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, impuso prisión preventiva a Susana Villarán y luego estuvo a cargo de su control de acusación. (Foto: César Campos / GEC)

La última valla antes del juicio

En su resolución, la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional rechazó los pedidos de cinco de las defensa y solo accedió a las dos dos: la del exfuncionario municipal Domingo Arzubialde y la empresa de publicidad J. Walter Thompson Peruana.

Sobre ellos, la sala dispuso que la fiscalía haga correcciones a la acusación es aspectos concretos y formales. Respecto a Domingo Arzubialde, debe precisarse el “nivel jerárquico” que habría ocupado dentro la presunta organización criminal y “a quien iba dirigida la información proporcionada por el recurrente” dentro de esta.

En cuanto a la empresa, debe precisarse quién la habría “instrumentalizado” para la comisión de delitos y cómo esa instrumentalización “habría facilitado la comisión del delito de lavado de activos, especificando las acciones concretas realizadas”.

Nada de ello afecta la acusación personal contra Susana Villarán ni de los otros 28 acusados a los no alcanza esta resolución. El pronunciamiento de la sala precisa que todo lo demás respeto al auto de enjuiciamiento “queda subsistente”. El juicio para la exalcaldesa sigue siendo inexorable.

Adicionalmente, la sala puso dos ‘candados’: si la fiscalía no cumple con la corrección, la acusación contra esas dos personas sería archivada. Además, los acusados ya no podrán volver a apelar. La sala tuvo que innovar al con estas reglas debido a que la ley del Congreso no estableció un procedimiento sobre cómo deben procesar las apelaciones a los autos de enjuiciamiento.

Resolución del caso Susana Villarán

El mismo miércoles, conocida la resolución de la sala, el juez Jorge Chávez Tamariz convocó a una audiencia presencial para el 9 de mayo, fecha en la que evaluará las correcciones ordenadas. Para ello, en la resolución que convoca a esa diligencia, le dio plazo hasta el 29 de abril a la fiscalía para presentarlas.

Las defensas podrán contestar y hacer observaciones a la subsanación del Ministerio Público como máximo hasta el 8 de mayo. En cumplimiento de lo dispuesto por la sala superior, el magistrado también indicó que decidirá al final de esa misma audiencia si las correcciones ordenadas por la fiscalía se hicieron correctamente y se enviará todo al juzgado colegiado designado para el juicio.

Luego de ello, a partir de ese 9 de mayo, será responsabilidad del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional convocar a una audiencia para instalar el juicio oral.

Aún así, es materialmente imposible que el juicio empiece antes del 11 de mayo, fecha en que se cumplirán seis años desde la confesión de Susana Villarán.

Fuentes judiciales y especialistas consultados por este Diario coinciden en que ello podría demorar entre dos semanas y un mes, pero que la fecha misma del inicio del juzgamiento recién sería en entre dos y cuatro meses.

Citación para la última audiencia de control, este 9 de mayo, antes de que todo se envíe para al juzgado que programará el juicio de Susana Villarán.

¿Qué falta para el juicio?

El penalista Andy Carrión dijo a El Comercio que luego de la audiencia del 9 de mayo, “la pelota estaría en la cancha del juzgado colegiado, porque ellos ya tendrían que, en base a su agenda, señalar fecha de instalación de juicio”.

Al ya no tener a su cargo juicios complejos como los de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala, consideró que podría tomarles de “dos a tres semanas para que emitan la recepción del auto de enjuiciamiento y señalen fecha para el inicio”. Esa fecha podría ser, estimó, en dos o tres meses.

Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, coincidió en que con la última corrección ordenada por la sala de apelaciones “se está cerrando las cuestiones pendientes que se tenían para poder iniciar el juicio”.

“Le están diciendo al juez del control de acusación que corra traslado de las cuestiones formales, que se hagan las aclaraciones de acuerdo a la norma procesal y si lo considera, que emite su nuevo auto de enjuiciamiento, que ya no es apelable, con lo cual queda todo expedito para poder iniciar el juicio oral”.

Agregó que “la fecha la podrían notificar pronto”, pero que el inicio del juicio en sí “podría ser en unos tres a cuatro meses. Depende mucho de la carga (del juzgado)”.

El juicio estará a cargo del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, el mismo que sentenció a Ollanta Humala. Foto: GEC / Julio Reaño

Respecto a la demora para que este caso llegue a juicio oral, teniendo en cuenta los seis años transcurridos desde la admisión pública de Susana Villarán, los especialistas las atribuyeron a una serie de factores propios de las condiciones del sistema judicial peruano. Para bien y para mal.

Carrión desestimó que la demora tenga que ver con alguna simpatía política en el sistema judicial a favor de Susana Villarán. A su criterio, en la fiscalía se atacó con mayor prioridad casos como los de Alejandro Toledo y la Carretera Interceánica por tratarse de un expresidente y de una obra de alcance nacional; o el de Ollanta Humala y Keiko Fujimori por ser de aportes a campañas nacionales.

Desde el Poder Judicial, añadió, hay una sobrecarga de trabajo y limitaciones logísticas que impiden procesar de forma más rápida los casos de esta magnitud, donde hay más de 30 personas involucradas con sus respectivas defensas legales, múltiples delitos y miles de pruebas. En algunos casos, los jueces no llevan los controles de acusación de la forma más dinámica o cometen errores, lo que tampoco ayuda a que se avance con rapidez.

El penalista añadió que también hay abogados que, en su afán de defender a sus clientes, presentan todo tipo de recursos y también contribuyen a esta dilación. Y finalmente, en el caso particular de Susana Villarán, está la última valla que significó la ley que permitió apelar el auto de enjuiciamiento. Sin esa norma, explicó, “ya estaríamos en juicio hace rato”.

Aun así, consideró que el caso sigue siendo sólido para la fiscalía, incluso más con las últimas correcciones ordenadas. “Es un caso un caso jugoso para los fiscales, más aún si ella ha reconocido públicamente (los aportes), aunque no lo haya hecho en el proceso. Para mí, es un caso redondo. Puede dilatarse, pero quizás con resultados más seguros”.

José Miguel Castro, exgerente municipal, es otro de los acusados por la fiscalía. (Foto: César Campos / GEC)

Para Gilmar Andía, a pesar de que la norma del Congreso no es precisa y terminó demorando el inicio del juicio, sí fue positivo que una sala haya revisado el auto de enjuiciamiento y haya ordenado correcciones. Esto para evitar futuras observaciones o problemas como los que hubo en el Caso Cocteles. “Puede ser el último filtro para ver si en verdad podemos llegar a una a un a una acusación correcta en un juicio oral”.

Sobre la demora de seis años, la atribuyó a “la cantidad de personas involucradas y medios probatorios actuados” y a las limitaciones logísticas en el Poder Judicial y la fiscalía para abordar este tipo de procesos. “No es un caso sencillo, para nada. No sé si se justifican seis años. Sin embargo, es preferible que vaya a un paso que quizás no sea óptimo, pero que finalmente llegue a un buen puerto”.

En esa línea, consideró que toda esta demora estará justificada si al final se llega a una sentencia condenatoria para los responsables.

“¿De qué sirve de repente entrar al juicio al año y medio o a los dos años si se llega con una serie de deficiencias o falencias que terminen en una absolución? La investigación podría tener su sus años siempre y cuando sea llevada de manera adecuada, se justifiquen los tiempos y luego llegue a un buen puerto con un juicio oral sólido. Creo que eso incluso llevaría a recuperar la confianza de la población”, consideró.