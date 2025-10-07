Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Procuraduría pide unos S/ 1′000 millones de reparación civil en juicio a Susana Villarán: de dónde sale la cifra y quiénes la pagarían
Si son declarados culpables al final del proceso que enfrentan, Susana Villáran y el resto de acusados por el caso de los aportes de empresas constructoras a sus campañas deberán pagar alrededor de S/ 1,000 millones al Estado peruano como reparación civil. Ese fue el pedido de la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato como parte de su alegato de apertura en el juicio seguido contra la exalcaldesa, el cual alcanza a las personas naturales y personas jurídicas (empresas y asociaciones) involucradas en el proceso.

