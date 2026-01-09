Susana Villarán: la situación de su juicio tras la desactivación del Equipo Lava Jato y la salida de José Domingo Pérez

Este jueves, en la reanudación del juicio contra la exalcaldesa con su primera audiencia del 2026, el juzgado a cargo del juicio se refirió al hecho “de conocimiento público” vinculado a este caso: la desactivación del equipo especial Lava Jato, decretada dos días antes por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez.

Ante ello, el juez director de debates, Wilmer Quispe, pidió a la fiscal presente en la audiencia, Isabel del Águila, que informe “la situación actual” respecto a la representación del Ministerio Público en el juicio. Del Águila venía conociendo el caso como adjunta del despacho de José Domingo Pérez en el Equipo Especial Lava Jato.

Todos los fiscales que integraban el Equipo Lava Jato pasaron, desde el último martes, a despachos de las Fiscalías contra el Lavado de Activos, con el fiscal Germán Juárez como coordinador.

Las excepciones fueron Rafael Vela, que seguirá como fiscal superior contra el Lavado de Activos pero ya sin conocer los casos de Lava Jato, y José Domingo Pérez, quien retornó a su plaza original en la Fiscalía Anticorrupción. Según conoció este Diario, el resto de exintegrantes del equipo ha seguido con sus casos de forma regular por ahora, aunque en adelante ya no tendrán dedicación exclusiva a estos.

Así, los casos que tenía José Domingo Pérez como fiscal provincial tendrán que ser reasignados a un nuevo fiscal provincial contra el Lavado de Activos. Y el de Susana Villarán, según se indicó en la audiencia, fue asignado “momentáneamente” al fiscal provincial provisional Alexander Taboada.

La fiscal Del Águila dijo al juzgado que el miércoles se les notificó una resolución fiscal donde se “encarga, por necesidad de servicio, el Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en adición a sus funciones, al abogado Alexander Daniel Taboada Guardián". ”El es actualmente el nuevo fiscal provincial, momentáneamente, por un plazo determinado", precisó.

El fiscal José Domingo Pérez durante su alegato inicial en el juicio contra Susana Villarán.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, esta encargatura es solo temporal y tiene como principal objetivo que el fiscal José Domingo Pérez pueda cumplir con la entrega de cargo de sus casos. Luego, añadieron las fuentes, otro fiscal provincial será asignado de forma permanente para representar al Ministerio Público en este juicio y el resto de casos que tenía Pérez Gómez.

Aun así, la salida de José Domingo Pérez provocó una dilación en el avance del juicio de la exalcaldesa. Estaba previsto que para este jueves, el fiscal inicie con el interrogatorio a uno de los acusados, cuyo testimonio se considera clave en los relacionado a las entregas de dinero para la campaña de Susana Villarán.

No obstante, dada la desactivación del Equipo Lava Jato, Del Águila informó al juzgado que “faltan resolver algunos temas, muchos temas administrativos dentro de nuestro nuevo despacho fiscal”, por lo que requirió que la audiencia de este martes solo “se lleve a cabo, pero con un menor tiempo”.

“Solicitamos que sea un tiempo menor de lo programado [...] (para) que el nuevo fiscal designado ayer (miércoles) en la tarde tome mayor conocimiento de la presente carpeta fiscal y también poder seguir los nuevos lineamientos que nos van a encomendar. Asimismo, estamos trabajando en los temas administrativos, ya que tenemos que hacer entrega de cargo al nuevo fiscal que asume esta responsabilidad”.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, desactivo los equipos especiales y sacó al fiscal José Domingo Pérez del Caso Lava Jato.

El día previo, el mismo juzgado ya había accedido a un pedido similar en otro juicio del Caso Odebrecht (Caso Vía Evitamiento Cusco), por lo que esta vez también se decidió avanzar con la audiencia, pero solo con lo mínimo. Para este martes estaba programada la declaración libre del acusado César Meiggs y su posterior interrogatorio de parte de la fiscalía y el resto de partes.

Sin embargo, por el pedido del Ministerio Público, se decidió avanzar solo con el resto de la declaración del acusado y postergar su interrogatorio para la próxima audiencia, que será el martes 13 de enero. Si no se nombra a otro fiscal provincial hasta entonces, el fiscal Taboada y su equipo deberán encargarse del interrogatorio.

El último martes, en la conferencia de prensa que dio luego de la desactivación de los equipos especiales, Tomás Gálvez había dicho que esta decisión no iba a generar retrasos en el desarrollo de los casos.

Aun así, lo ocurrido este jueves representa un primer retraso derivado del cambio del fiscal en el juicio de Susana Villarán. El retorno a su ritmo regular dependerá de la velocidad en que se resuelven los “temas administrativos” del despacho y con que el nuevo fiscal se familiarice con la acusación y desarrolle su estrategia para lo que resta de un juicio que puede llegar a tener cerca de 500 testigos y miles de pruebas documentales.

La declaración de testigos recién empezará a fines de mes, cuando termine de declarar el grupo de acusados que accedieron a dar su testimonio en esta etapa.

En este caso, la exalcaldesa es acusada de lavado de activos y corrupción por presuntamente haber favorecido a las empresas Odebrecht, OAS y Graña y Montero en contratos y/o adendas con la Municipalidad de Lima como contraprestación por haber recibido aportes para sus campañas contra su revocatoria (2013) y de su fallida reelección. Por ello, se piden 29 años de prisión. Villarán ha reconocido haber recibido aportes no declarados, pero niega haber cometido delitos.

Alexander Taboada, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato y actual fiscal provincial contra el lavado de activos.

El fiscal "momentáneo"

Alexander Taboada es un abogado que trabajó como fiscal adjunto provisional del fiscal Germán Juárez y luego se incorporó al Equipo Especial Lava Jato junto a él en el 2018. De acuerdo con fuentes de este Diario, es cercano al actual coordinador de las Fiscalías Contra el Lavado de Activos y de su entera confianza.

En noviembre del 2019, su nombre se hizo conocido cuando se conoció que un fiscal superior lo contactó para conversar sobre el caso que involucraba al entonces congresista y exministro César Villanueva.

El hecho derivó en la detención de César Villanueva y otros implicados y en el inicio de un proceso penal contra el exministro, que actualmente está en pleno juicio oral. Sin embargo, Taboada no fue incluido en ese caso como investigado.

Aun así, el hecho derivó en su salida del Equipo Especial Lava Jato mientras se determinaba si tenía alguna responsabilidad en lo ocurrido. “Yo sé con qué personal he trabajado”, dijo por entonces el fiscal Germán Juárez.

El fiscal Germán Juárez, quien tuvo al fiscal Alexander Taboada como adjunto, hoy es el coordinador de las Fiscalías Contra el Lavado de Activos.

“Lógicamente, existe una investigación en estos momentos y espero que se esclarezca lo más que se pueda y lo más pronto posible porque, de no ser verdad, se estaría perjudicando un personal que ha trabajado conmigo en el que, hasta el momento, no se evidencia elementos fuertes que lo vinculen con un tráfico de influencias. Lo que sí se sabe es han querido contaminar mi despacho contactando a este fiscal adjunto, el cual no tenía un pleno conocimiento de lo que se sabe de los audios que se han escuchando”.

En febrero del 2021, Alexander Taboada volvió a ser nombrado como fiscal adjunto en el Equipo Especial Lava Jato. Según fuentes de El Comercio, esto se dio luego de que las investigaciones respecto a los hechos que provocaron su salida determinaron que no tenía responsabilidad.

En abril del 2024, el fiscal pasó de adjunto provisional a fiscal provincial provisional. Como tal, ante la disolución del Equipo Especial Lava Jato ordenada esta semana, también pasó como fiscal provincial a la Fiscalía Contra el Lavado de Activos, bajo la coordinación de Germán Juárez.

Como tal, de acuerdo con lo informado este jueves durante el juicio de Susana Villarán, se hará cargo temporalmente de los casos que tenía José Domingo Pérez y recibirá su entrega de cargo. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de este Diario, en los próximos días se designará a un nuevo fiscal provincial para esos procesos, a quien Taboada deberá entregar el cargo.