El Poder Judicial resolvió las apelaciones contra el auto de enjuiciamiento (orden para ir a juicio) del caso de Susana Villarán, recursos que venían dilatando el inicio del juzgamiento contra la exalcaldesa por los aportes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a sus campañas. Según conoció El Comercio, ello no significa que ya se haya puesto una fecha para el esperado juicio, pero es un avance clave en ese sentido.

En su resolución -a la que accedió este Diario- la Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional rechazó los recursos presentados por las defensas de cinco acusados y solo declaró fundadas en parte las apelaciones de otros dos: el exfuncionario municipal Domingo Arzubialde y la empresa publicitaria J. Walter Thompson Peruana.

Entre los apelantes no estaba la exalcaldesa limeña, para quien la fiscalía pide una condena de 29 años de prisión. La resolución judicial de la sala también precisa que la acusación respecto a Susana Villarán y el resto de casi 30 procesados por este caso seguirá sin modificaciones su camino al juicio oral.

Resolución del caso Susana Villarán

El auto de enjuiciamiento por el caso de los aportes a las campañas del No a la Revocatoria y la fallida reelección de Susana Villarán se emitió en noviembre pasado. Sin embargo, siete acusados recurrieron a una reciente ley del Congreso para apelar el auto, algo que antes no era posible. Ello provocó que el juzgado al que se le asignó este juicio opte por no instalarlo hasta que estos recursos se resuelvan.

Lo que viene

Respecto a los dos acusados cuyos apelaciones sí prosperaron, la sala ordenó que la fiscalía haga una subsanación (corrección) concreta, solo respecto a aspectos formales delimitados explícitamente en la resolución, en un plazo de cinco días. Si bien no se especifica, se entiende que este plazo se cuenta a partir del lunes 21 de abril, luego de los feriados por Semana Santa.

La sala también ordenó que luego el juez de control de acusación realice una audiencia para revisar y pronunciarse respecto al cumpliento de las subsanaciones ordenadas. Para ello se dio un plazo posterior de ocho días y se dispuso que el magistrado emita su respectiva resolución “en el día”.

Luego de esa audiencia, el juez de control deberá emitir su decisión al juzgado designado para el juicio: el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. Es a este tribunal, el mismo que sentenció esta semana a Ollanta Humala, al que le corresponde finalmente convocar al inicio del juicio, una vez que se cumpla todo lo dispuesto por la sala de apelaciones.