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Lourdes Flores Nano obtuvo un fallo favorable en el Tribunal Constitucional. (Foto: archivo GEC)
Lourdes Flores Nano obtuvo un fallo favorable en el Tribunal Constitucional. (Foto: archivo GEC)
Por Martín Calderón

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de amparo presentada por la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano. Con ello, anuló el proceso penal en su contra por lavado de activos, por los aportes vinculados a su campaña presidencial del 2006 con Alianza Electoral Unidad Nacional.

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