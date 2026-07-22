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Resumen

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El Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo dividido a favor del prófugo Vladimir Cerrón. Por cuatro votos contra tres, declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por el líder de Perú Libre, tal como adelantó El Comercio la semana pasada.

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