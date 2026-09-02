El Poder Judicial impuso una segunda condena de cadena perpetua contra Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como el ‘Camarada Artemio’, por su responsabilidad en cuatro emboscadas contra miembros del Ejército peruano ocurridas en la provincia de Tocache, región San Martín, en 1996.
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