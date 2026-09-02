El Poder Judicial impuso una segunda condena de cadena perpetua contra Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como el ‘Camarada Artemio’, por su responsabilidad en cuatro emboscadas contra miembros del Ejército peruano ocurridas en la provincia de Tocache, región San Martín, en 1996.

La sentencia fue emitida por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria, que declaró a Flores Hala penalmente responsable, en calidad de autor mediato, por el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de terrorismo, en agravio del Estado.

LEE TAMBIÉN: Condenan a 15 años de prisión a terrorista Deisi Palomino por colaborar con Sendero Luminoso

En consecuencia, el tribunal le impuso la pena de cadena perpetua. Sin embargo, precisó que esta condena no se hará efectiva debido a que el sentenciado ya se encuentra cumpliendo una pena de cadena perpetua por otro proceso.

La resolución judicial también dispuso excluir la pena de días multa y estableció el pago de S/20.000 por concepto de reparación civil, monto que deberá ser abonado a favor del Estado.

Los hechos materia de este proceso corresponden a cuatro emboscadas perpetradas contra efectivos del Ejército en Tocache durante 1996, cuando Flores Hala tenía un rol de dirección dentro de la organización terrorista Sendero Luminoso.

‘Artemio’ fue capturado en febrero de 2012 en la región San Martín y posteriormente condenado a cadena perpetua por delitos de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos vinculados a sus actividades como integrante de Sendero Luminoso en el valle del Huallaga.