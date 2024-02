A raíz de la difusión de dos interrogatorios a Villanueva, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Denuncias Constitucionales, le solicitó a la fiscal suprema Delia Espinoza, quien está al frente de la investigación a Benavides Vargas, “las copias certificadas de todas las declaraciones brindadas a la fecha” por el referido testigo.

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público precisó que estas manifestaciones “son necesarias para el inicio de las indagaciones en el marco de las competencias” de la fiscalía de la Nación.

Fiscalía de la Nación hace de conocimiento las acciones dispuestas para el inicio de indagaciones respecto a las declaraciones brindadas por el testigo Jaime Villanueva Barreto. pic.twitter.com/B2XVV9Rsu3 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 12, 2024

Al respecto, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado refirió que es muy probable que, en las próximas semanas, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, abra pesquisas preliminares en contra de los “aforados” mencionados por Villanueva. Es decir, de las altas autoridades que tienen el beneficio del antejuicio político.

El ex abogado del Estado detalló que si la Fiscalía de la Nación eventualmente abre pesquisa contra los llamados “aforados” está solo podrá pasar a etapa preparatoria, luego de que el Congreso apruebe la denuncia constitucional correspondiente. Agregó que en la etapa preliminar, el Ministerio Público puede solicitar impedimento de salida del país, allanamientos e incautaciones.

En comunicación con El Comercio, Maldonado indicó que “el paquete más fuerte” o donde hay mayor “intensidad probatoria” de la declaración de “El filósofo” es en contra de Soto y de las congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular), Patricia Chirinos (Avanza País) y José María Balcázar (Perú Bicentenario).

Sobre Moyano, el otrora asesor de Benavides Vargas ha señalado que le solicitó el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, que debe sustentar en julio la acusación contra Keiko Fujimori en el juicio oral por presunto lavado de activos, a raíz del Caso Cócteles. Y, además, reveló que la fujimorista tuvo una serie de reuniones no registradas con la ex fiscal de la Nación

En Willax TV, la presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento reconoció que “le mandé el mensaje” con Villanueva a Benavides respecto a las salidas de Vela y Pérez.

Maldonado también sostuvo que el presunto favorecimiento del fiscal supremo Pablo Sánchez, cuando fue titular del Ministerio Público, a Martín Vizcarra con el archivo del Caso Chinchero para que pueda asumir la presidencia en marzo de 2018 “merece una indagación”.

De igual manera, el pedido hecho por el abogado Óscar Nieves, quien sería cercano a Boluarte Zegarra, para que la fiscalía de lavado de activos no formalice investigación preparatoria en su contra en el marco del Caso “Los Dinámicos del Centro”. “Aquí podría haber tráfico de influencias. Y si esta persona fue por encargo de la presidenta, ella también debe ser comprendida”, remarcó.

Fecha de declaración Alto funcionario nombrado De qué lo sindica 24/01/2023 Dina Boluarte, presidenta de la República Villanueva sostuvo que el abogado Óscar Nieves, allegado a la presidenta, le solicitó conversar con el fiscal superior Rafael Vela para que la oficina de lavado de activos no formalice investigación preparatoria contra Boluarte. 30/01/2023 Alejandro Soto, presidente del Congreso y parlamentario de APP “El filósofo” refirió que Soto pidió que se le “apoye” en la investigación del caso conocido como la fábrica de troles para que ponga a debate la moción para abrir investigación sumaría a la JNJ. “La idea era que se archive”, añadió. 30/01/2023 Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular Villanueva contó que Moyano le dijo que “los de Fuerza Popular estaban muy interesados” en que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez “salgan” del equipo especial Lava Jato.

En Willax, Moyano reconoció que le mandó “ese mensaje” a Patricia Benavides, cuando era fiscal de la Nación, a través de “El filósofo”. 30/01/2023 Patricia Chirinos, congresista de Avanza País Afirmó que coordinó con ella la presentación de la moción para destituir a los miembros de la JNJ. También dijo que le escribieron denuncia contra jueces que paralizaron proceso en contra de la junta y que ella solo la firmó. 30/01/2023 José María Balcázar, congresista de Perú Bicentenario De acuerdo al testigo, el parlamentario votó a favor de enviar al archivo una denuncia constitucional en contra de Benavides a cambio de que se le archive un proceso en el norte del país. Al no cumplir con esto, contrataron a un familiar suyo en el Ministerio Público. 24/01/2023 Ruth Luque, congresista de Cambio Democrático-JPP Villanueva señala que le pidió que converse con el fiscal superior Rafael Vela para que no incluya al expresidente Pedro Castillo en la investigación del Caso “Los Dinámicos del Centro”. 30/01/2023 Pablo Sánchez, fiscal supremo y ex titular del Ministerio Público “El filósofo” señaló que el ex fiscal de la Nación, a través de un asesor llamado Alejandro Silva, coordinó con el excongresista César Villanueva para mandar al archivo la investigación a Vizcarra por el Caso Chinchero. Y así este pueda asumir la presidencia en marzo de 2018. 30/01/2023 Guillermo Thornberry, integrante de la JNJ Villanueva señala que le informó al exministro aprista Hernán Garrido Lecca sobre los procesos disciplinarios contra Benavides en la JNJ. 24/01/2023 Jorge Salas Arenas, presidente del JNE Villanueva señaló que Vela le habló sobre “la estrategia” que el JNE “estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori” en las elecciones generales de 2021. Esto porque el fiscal es cercano a una asesora de Salas Arenas.

Ghersi: Villena debe transparentar pesquisas

El abogado penalista Enrique Ghersi afirmó que existen elementos suficientes para que el fiscal de la Nación interino abra investigación en contra de los parlamentarios mencionados por Villanueva, así como contra el fiscal supremo Pablo Sánchez por el presunto delito de tráfico de influencias.

Ghersi, en diálogo con este Diario, consideró que si Villena ha pedido las copias certificadas de las declaraciones del otrora asesor de Benavides es porque es probable que inicie diferentes pesquisas contra “los aforados”. Sin embargo, lo exhortó a transparentar el número de investigaciones y los cargos.

“Yo espero que por la salud democrática del país, el señor Villena abra las investigaciones, y que precise con la mayor transparencia qué va a hacer”, mencionó.

El prófugo Cerrón y la reunión con Luque

Desde la clandestinidad, el prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, -sobre quien pesa dos órdenes de captura, una de ellas por una condena a 3 años y 8 meses de prisión por el Aeródromo Wanka- se pronunció sobre la reunión en la casa de la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), mencionada por Villanueva en su declaración ante la fiscalía.

Cerrón dijo que Luque fue intermediaria de los fiscales Rafael Vela y Richard Rojas Gómez [quien lo investiga por presunto lavado de activos]. Agregó que la reunión que Villanueva mencionó en su declaración en la casa de la política cusqueña “sí se dio” entre junio y julio de 2021.

Y, además, indicó que Luque le pidió cinco ministerios para su partido y la PCM para la excandidata presidencial Verónika Mendoza.

“La oferta era archivar el caso de [Los] Dinámicos del Centro y lavado de activos. No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

El fiscal Richard Rojas fue quien allanó el local de Perú Libre en Lima y la vivienda de Cerrón en Huancayo , entre otros inmuebles y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento de las cuentas del ahora prófugo. Además, lo investiga por los presuntos aportes ilícitos de Perú Libre y no por el Caso de Los Dinámicos del Centro, como lo sostiene Cerrón en sus redes sociales.

La congresista Luque, en respuesta a Cerrón, señaló que ella no realizó “ninguna gestión a nombre de ningún fiscal”, rechazó que lo haya chantajeado y anunció una querella.

“A diferencia de un prófugo de la justicia y en clandestinidad, yo no tengo nada que ocultar. No he realizado ninguna gestión a nombre de ningún fiscal, o chantajear a nadie por supuestos vínculos con fiscales. Iniciare una querella”, sostuvo.

A diferencia de un prófugo de la justicia y en clandestinidad, yo no tengo nada que ocultar. No he realizado ninguna gestión a nombre de ningún fiscal, o chantajear a nadie por supuestos vínculos con fiscales. Iniciare una querella.



Mis posiciones políticas han sido públicas… — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) February 12, 2024





Las declaraciones de Villanueva alcanzan al JNE

De otro lado, Jaime Villanueva, en su declaración del 24 de enero, difundida por “Punto Final”, señaló que en el 2021, Rafael Vela lo mantenía informado sobre lo que sucedía al interior del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), porque “era muy allegado” a una asesora del titular de la referida entidad, Jorge Salas Arenas.

“Rafael Vela me daba las noticias y también me hablaba de la estrategia que el Jurado Nacional de Elecciones estaba diseñando para que no salga la señora [Keiko] Fujimori”, manifestó Villanueva.

Al respecto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, calificó de “gravísimo” que el fiscal Vela- de acuerdo al testimonio de “El filósofo”- haya coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una “estrategia” para evitar su elección como presidenta de la República en el 2021.

“Una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una operación política en nuestra contra que también incluiría al JNE”, dijo en X.

Gravísimo lo revelado anoche en Punto Final. Rafael Vela también habría coordinado con el Jurado Nacionales de Elecciones “la estrategia que estaban diseñando para evitar que salga Keiko Fujimori”. Una nueva evidencia de que Rafael Vela y su equipo habrían formado parte de una… pic.twitter.com/xKlEmRKVFE — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 12, 2024

JNE rechaza “estrategia” contra Fujimori

En respuesta, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, rechazó el testimonio dado por el otrora asesor de Benavides Vargas, al remarcar que en su institución “jamás” se ha llevado a cabo ninguna reunión para armar “un complot o una estrategia para perjudicar o beneficiar a un candidato o candidata” en los últimos comicios generales.

En diálogo con El Comercio, Salas Arenas advirtió que el ánimo de no reconocer los resultados “aún persiste” a pesar de los años que han pasado.

Recordó que diferentes organismos electorales se pronunciaron en el sentido de que las elecciones de hace tres años “fueron transparentes y justas”.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, conducida por Espinoza, indicó que la investigación a Benavides ha sido declarada como “compleja”. Por ello, remarcó que cuenta con plazos procesales “razonables”, un cronograma de diligencias, así como sesiones continuadas debido a “lo extenso” de la información que se viene recabando.

Sobre los hechos que se vienen identificando en el transcurso de las diligencias, en referencia a las declaraciones de Villanueva, la oficina de Espinoza también señaló que es respetuosa de “los rigores” que establece la norma penal y procesal, “que exigen una evaluación integral de lo acontecido y revelado” una vez que haya culminado el acto procesal correspondiente.

De otro lado, el congresista Esdras Medina (Unidad y Diálogo) presentó una moción, a través de la cual, planteó la creación de una comisión multipartidaria que investigue las declaraciones de Villanueva. Este grupo tendría 120 días para realizar su indagación y presentar su informe final.

Además… Rafael Vela rechaza imputaciones hechas por ex asesor de Patricia Benavides El suspendido fiscal superior Rafael Vela rechazó las imputaciones hechas por Jaime Villanueva, otrora asesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, en el sentido de que él habría aceptado beneficiar a la presidenta Dina Boluarte y al exmandatario Pedro Castillo en la investigación por “Los Dinámicos del Centro”.

En comunicación con El Comercio, Vela refirió que si él hubiera coordinado algún tipo de beneficio para Castillo Terrones con Cerrón Rojas, la fiscalía de lavado de activos no hubiera allanado los locales de Perú Libre ni la casa del ex gobernador regional de Junín en agosto de 2021. Y tampoco solicitado el congelamiento de sus cuentas bancarias y la de su madre.

Sobre Boluarte Zegarra, el ex coordinador del equipo especial Lava Jato indicó que a inicios de 2023 se ampliaron los cargos contra ella en la pesquisa de lavado de activos que se le sigue.

“[Cuando el fiscal Rojas formaliza la investigación de “Los Dinámicos del Centro] había más evidencia contra algunos, Boluarte no era funcionaria del gobierno regional de Junín. El fiscal Rojas estimó que contra Cerrón y otros había un mejor pronóstico [para obtener la prisión preventiva] en el Poder Judicial”, expresó.

Vela también rechazó que haya buscado “cercar” al expresidente Alan García y que el periodista Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, haya dirigido la investigación en contra de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por los presuntos aportes de Odebrecht y otras empresas a sus campañas presidenciales.

“Eso es absolutamente falso, el fiscal que dirige la investigación es José Domingo Pérez, que es autónomo. Ha sido interesante que Villanueva no haya dicho esto en el marco de su proceso de colaboración eficaz, donde tenía que corroborar sus palabras”, subrayó.

Además, calificó de “falsa” la versión de Villanueva que lo implica en una presunta estrategia del JNE para evitar la elección de Fujimori Higuchi como presidenta en el 2021. El suspendido fiscal superior alertó que el “propósito” de sectores cercanos a Benavides es “dinamitar” la colaboración eficaz de “El filósofo” dentro de la investigación del Eficcop.

“Buscan establecer una lógica perversa, en el sentido, de que sí se le cree a Villanueva sobre todo lo que ha dicho contra Benavides, por qué no sobre lo expresado en contra de Pablo Sánchez, Pérez, Gorriti y mi persona. Por qué, Villanueva no ha dicho todo esto dentro de su colaboración eficaz y sí en la investigación abierta en contra de Benavides [donde es testigo]”, cuestionó.

Para finalizar, Vela sostuvo que él se somete a la investigación que le ha abierto la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Ya estoy formulando mis descargos, a pesar de que son hechos antiguos [los que se me imputan]”, acotó.