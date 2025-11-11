El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que esperará la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre la reincorporación de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público, luego de la decisión en ese sentido del Noveno Juzgado Constitucional de Lima.

En entrevista con Canal N, informó que recibió la carta que le envió Espinoza, donde le solicita la entrega del cargo tras ser repuesta por el Poder Judicial, aunque enfatizó que no hay nada que decidir al respecto porque -desde su punto de vista- “no tiene ningún sentido”.

“Ya he recibido la carta. No hay nada que decidir porque es una carta que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que la doctora, una vez más, equivoca la interpretación de las normas y las resoluciones judiciales, y cree que ya se reincorporó a la institución y está ejerciendo el cargo. No es así”, expresó.

“Aún estoy ejerciendo yo y cuando la Junta Nacional de Justicia disponga su reincorporación, de inmediato será reincorporada, pero se reincorpora con una resolución de Fiscalía de la Nación. Las cosas no son así como así, que entras a la mala por la ventana, a la mala, a la fuerza, no”, agregó.

En ese sentido, Gálvez Villegas aseveró que Delia Espinoza deberá ser reincorporada con una resolución de Fiscalía de la Nación, que tendrá que dejar sin efecto su designación como fiscal de la Nación interino y reincorporarla en el cargo.

“En tanto y en cuanto no exista esa resolución, ella no está en la función, no está ejerciendo función pública de fiscal de la Nación y en consecuencia no puede decir nada de lo que está diciendo en la carta, es un despropósito y creo que una indebida interpretación del orden jurídico”, subrayó.

Finalmente, Tomás Gálvez insistió en que deberá esperar necesariamente la resolución de la JNJ porque la decisión del juzgado le ordena directamente a dicha entidad que reponga a Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

“En cuanto esa orden del juzgado sea cumplida por la Junta Nacional de Justicia y notifiquen la reposición de la doctora como fiscal de la Nación, yo de inmediato sacaré la resolución de Fiscalía de la Nación que ponga fin a mi interinato e incorporo a la doctora Delia Espinoza como fiscal de la Nación titular. A partir de ese momento ella dispone de todo, mientras tanto, absolutamente nada”, sentenció.

El caso

Como se recuerda, Delia Espinoza solicitó formalmente a Tomás Gálvez la entrega del cargo, luego de ser repuesta como fiscal de la Nación por el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

A través de un oficio, indicó a Gálvez que teniendo en cuenta que ha sobrevenido una nueva disposición judicial mediante la cual se dispone su reposición, resulta necesario que se proceda a la entrega del cargo de su gestión como interino.

Asimismo, Delia Espinoza le pidió a Tomás Gálvez que designe a quien presidirá la comisión de transferencia de gestión.

“Finalmente, dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima de dicho cargo”, acotó.