El fiscal de la Nación encargado, Tomás Gálvez, afirmó que los equipos especiales de la fiscalía se desactivarán “en las próximas semanas” por considerar que ya “han cumplido su ciclo”.

En entrevista con Canal N, señaló que se refiere a los equipos especiales del caso Lava Jato, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los equipos especiales son siempre temporales, creo que han cumplido su ciclo y calculo que en los próximos días deben desactivarse”, expresó.

“No creo [que sea antes del 2026] porque en este tiempo hay demasiado trabajo, demasiadas cosas por hacer. En todo caso, en las próximas semanas”, agregó.

Tras asegurar que el equipo especial Lava Jato “ha protegido” a la empresa brasileña Odebrecht, Gálvez Villegas indicó que someterá el tema de la desactivación de los equipos especiales a consideración de la Junta de Fiscales Supremos, pero si no lo aprueba, tiene la potestad para tomar esa medida.

“Lo vamos a hacer en la Junta [de Fiscales Supremos], pero si no lo hace la junta, lo hago yo como fiscal de la Nación. Sobrado, sí [tengo la potestad]”, aseveró.

“Queremos ser democráticos y tomar una decisión en la junta, pero si no fuera es competencia de la fiscalía. Haga lo que haga el sector que protege a Odebrecht me va a criticar y los demás me van a reconocer y alabar”, sentenció.