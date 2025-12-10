El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que en las próximas semanas desactivará los equipos especiales de la fiscalía. (Foto: Congreso)
Redacción EC
El fiscal de la Nación encargado, , afirmó que los se desactivarán “en las próximas semanas” por considerar que ya “han cumplido su ciclo”.

En entrevista con Canal N, señaló que se refiere a los equipos especiales del caso Lava Jato, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los equipos especiales son siempre temporales, creo que han cumplido su ciclo y calculo que en los próximos días deben desactivarse”, expresó.

“No creo [que sea antes del 2026] porque en este tiempo hay demasiado trabajo, demasiadas cosas por hacer. En todo caso, en las próximas semanas”, agregó.

Tras asegurar que el equipo especial Lava Jato “ha protegido” a la empresa brasileña Odebrecht, Gálvez Villegas indicó que someterá el tema de la desactivación de los equipos especiales a consideración de la Junta de Fiscales Supremos, pero si no lo aprueba, tiene la potestad para tomar esa medida.

“Lo vamos a hacer en la Junta [de Fiscales Supremos], pero si no lo hace la junta, lo hago yo como fiscal de la Nación. Sobrado, sí [tengo la potestad]”, aseveró.

“Queremos ser democráticos y tomar una decisión en la junta, pero si no fuera es competencia de la fiscalía. Haga lo que haga el sector que protege a Odebrecht me va a criticar y los demás me van a reconocer y alabar”, sentenció.

