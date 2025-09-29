El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que propondrá a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) que los equipos especiales a cargo de casos emblemáticos “dejen de existir”.

En declaraciones a los periodistas desde el Congreso, justificó su propuesta en que dichos grupos especiales han estado “politizados” y han utilizado “criterios de persecución”.

Gálvez Villegas también aseveró que los equipos especiales “generan contradicción” en el propio diseño de trabajo del Ministerio Público, aunque aclaró que la decisión final la tiene la Junta de Fiscales Supremos.

“Yo señalo que la politización y a veces algunos criterios de persecución se han generado a través de los equipos especiales. Yo estoy proponiendo, y en su momento decidirá la Junta de Fiscales Supremos, si continúan o no los equipos especiales”, expresó.

“Tenemos los coordinadores de las especialidades y paralelamente tenemos equipos especiales que generan contradicción en el propio diseño del trabajo de la fiscalía. Todos los equipos especiales tienen que -según yo creo- dejar de existir, pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba o no”, agregó.

Consultado sobre los casos que aún están pendientes en los equipos especiales, Tomás Gálvez manifestó que los casos ganados “quedan ganados” y los fiscales van a seguir adelante con sus casos, solo que esta vez sin equipos especiales.

Respecto a los cambios de fiscales a cargo de investigaciones que involucran a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, Gálvez Villegas dijo que es algo que ocurre siempre cuando asume un fiscal de la Nación.

“Critican los que no conocen el funcionamiento de la fiscalía. Definitivamente no conocen porque cuando tú vas a trabajar en un despacho y los fiscales removidos son del despacho de Fiscalía de la Nación. El que decide y que dirige es el fiscal de la Nación, no los fiscales”, acotó.

“Que ellos salgan eso no significa nada porque todas las veces que llega un nuevo fiscal (de la Nación) cambia a la gente de su despacho”, añadió.

En ese sentido, Gálvez Villegas enfatizó que un fiscal de la Nación “maneja su despacho con gente de confianza y sobre todo que maneje criterios razonables y que coincidan con sus criterios”.

“Si yo soy el fiscal de la Nación no voy a trabajar con las personas que piensan exactamente distinto a mí”, sentenció.