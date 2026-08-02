El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció la reorganización total del sistema de lavado de activos. (Foto: Archivo GEC)
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció la reorganización total del sistema de lavado de activos. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que se reorganizará “totalmente” el sistema de lavado de activos del Ministerio Público y que se cambiará a la gran mayoría de sus fiscales, tras los fallos del Tribunal Constitucional (TC) a favor de la presidenta Keiko Fujimori y del exmandatario Ollanta Humala.

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