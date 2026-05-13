Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, dispuso que no hay mérito para formular denuncia constitucional contra la fiscal suprema Patricia Benavides ni congresistas implicados en el denominado caso Valkiria.

A través de la disposición N°88, con fecha 11 de mayo de 2026, Gálvez ordena el archivo definitivo de la investigación preliminar abierta en enero de 2024 contra la entonces fiscal de la Nación.

La resolución fiscal también archiva el caso contra los congresistas Patricia Chirinos, Alejandro Soto y Martha Moyano. Según Gálvz, no existe fundamento para presentar cargos por cohecho pasivo propio en el caso de Chirinos, ni por tráfico de influencias agravado contra la parlamentaria Moyano.

Respecto a Soto Reyes, descartó la presunta comisión de cohecho pasivo propio y cohecho activo específico. Asimismo, la disposición archivó los extremos de la investigación referidos a Guillermo Santiago Thornberry Villarán, exintegrante de la Junta Nacional de Justicia, quien era procesado por presunta negociación incompatible.

Tomás Gálvez archiva caso contra Patricia Benavides y diversos congresistas en caso Valkiria.

También se archivó el caso que se seguía contra Marco Huamán, los legisladores Katy Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Luis Cordero Jon Tay, José Williams, Luis Aragón, José Jerí, Illich López, César Revilla, Jorge Luis Flores y finalmente el prófugo Vladimir Cerrón.

El fiscal de la Nación determinó que no se logró acreditar la existencia de una organización criminal liderada por Benavides. La disposición sostiene que los hechos investigados no cumplen con los requisitos para este tipo penal al carecer de una estructura compleja y de la finalidad económica exigida por la Ley 32108.

En su decisión, argumentó que las conductas imputadas a los implicados, tales como propuestas de personal o emisión de dictámenes, coinciden estrictamente con sus facultades institucionales. El documento precisa que no se puede inferir una orientación hacia fines ilícitos basándose únicamente en el ejercicio regular de las competencias de sus cargos.

La resolución señala que la investigación se sustentó mayoritariamente en declaraciones proporcionadas por el exasesor Jaime Villanueva Barreto. Sin embargo, la fiscalía concluyó que estos testimonios no cuentan con elementos de convicción objetivos ni periféricos que permitan corroborar de manera fehaciente una actividad delictiva.

El caso Valkiria investigaba presuntas coordinaciones ilícitas para impedir la destitución de Patricia Benavides y promover el archivo de denuncias contra parlamentarios. Con esta decisión definitiva, el Ministerio Público cierra el proceso en sede penal para todos los funcionarios y magistrados involucrados en dicho expediente.