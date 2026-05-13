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Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, archivó el caso Valkiria contra Patricia Benavides. (Foto: Andina)
Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, archivó el caso Valkiria contra Patricia Benavides. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, dispuso que no hay mérito para formular denuncia constitucional contra la fiscal suprema Patricia Benavides ni congresistas implicados en el denominado caso Valkiria.

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